Intent d’atemptat
Vídeo | «¡Tots a terra!»: així ha sigut l’intent d’atemptat a Trump en el sopar de corresponsals de la Casa Blanca
Trump és evacuat il·lès del sopar de corresponsals de la Casa Blanca després d’un intent d’atemptat
DIRECTE | Donald Trump, evacuat del sopar de corresponsals després d’un intent d’atemptat: detalls del tiroteig, reaccions i últimes notícies en directe
Redacción / Agencias
"¡A terra! ¡A terra!». Centenars de periodistes, ministres, diplomàtics i personalitats de tot Washington, que un minut abans conversaven tranquil·lament al voltant d’un plat d’amanida i copes de vi, es van ajupir o es van ajeure a terra en el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, presidida pel president nord-americà, Donald Trump, i la primera dama, Melania Trump, que van haver de ser evacuats davant un intent d’atemptat a l’Hotel Hilton.
Assegut a la taula d’honor, sobre una tarima elevada, el president nord-americà es va mantenir al principi sense reaccionar mentre se sentia una gran agitació a l’exterior de la sala de recepció de l’hotel Hilton de Washington.
Després, el Servei Secret va evacuar el multimilionari de 79 anys, igual com als altres alts responsables presents com el vicepresident JD Vance, la portaveu de la Casa Blanca Karoline Leavitt, i diversos ministres. Els agents van aconseguir detectar l’individu en un dels controls de seguretat a l’hotel abans d’aturar-lo.
Helicòpters i llums giratòries
Ben aviat, es va començar a difondre la notícia que s’havien efectuat trets a l’hotel, confirmada després per un grup de periodistes. Durant llargs minuts, els convidats, empesos per les forces de l’ordre a la planta baixa de l’hotel, es van mantenir estupefactes, pendents dels seus telèfons mòbils, a l’espera de notícies del president, que es va declarar sa i estalvi a la seva xarxa Truth Social i fins i tot deixa entendre que la vetllada podria reprendre’s.
Després anuncia que està efectivament cancel·lada, però que farà una roda de premsa a la Casa Blanca.
«La repetirem»
Trump va dir que l’home «va ser interceptat per alguns membres molt valents del Servei Secret, que van actuar amb molta rapidesa», en una roda de premsa celebrada poc després que ell, la primera dama i diversos membres del seu Govern haguessin de ser evacuats de l’hotel Hilton de Washington.
«Un agent va resultar ferit de bala, però es va salvar gràcies al fet que portava una armilla antibales d’excel·lent qualitat. Li van disparar a boca de canó amb una arma molt potent, i l’armilla va complir la seva funció. Acabo de parlar amb l’agent i es troba molt bé», va afegir Trump.
Durant tot el seu primer mandat i l’any passat, Donald Trump es va mantenir allunyat d’aquesta gala, concebuda com una celebració de la llibertat de premsa a la qual han assistit tots els seus predecessors des dels anys 1920.
Però dissabte a la nit almenys, el dirigent republicà va pronunciar una espècie de treva contra els mitjans. «Vull també donar les gràcies a la premsa, als mitjans, heu sigut molt responsables en la vostra cobertura», va dir des del podi de la sala de premsa de la Casa Blanca.
