Trump, evacuat del sopar de corresponsals a Washington després d'un tiroteig
Un home ha irromput al vestíbul de l'hotel Hilton, ha disparat diversos trets i ha estat detingut
ACN
Barcelona
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat evacuat del sopar de corresponsals de la Casa Blanca a Washington després d'un tiroteig. Un home ha irromput al vestíbul de l'hotel Hilton, ha disparat diversos trets i ha estat detingut per les forces de seguretat.
La primera dama dels EUA, Melania Trump; el vicepresident, J. D. Vance; el secretari d'Estat, Marco Rubio; i altres membres de l'administració també han estat escortats pel servei secret fora de la sala de ball on se celebrava el sopar de corresponsals. "Les forces de l'ordre i els serveis secrets han fet una feina fantàstica aquesta nit. Han actuat amb valentia i rapidesa. El tirador ha estat arrestat", ha celebrat Trump en un missatge a Truth Social.
