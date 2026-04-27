La princesa Elionor estudiarà la carrera de Ciències Polítiques a la universitat pública Carles III de Madrid
L’hereva del tron començarà el curs vinent els estudis després de tres anys de formació a les acadèmies militars
La voluntat de la Zarzuela és que compatibilitzi la seva formació acadèmica amb una agenda institucional limitada
Pilar Santos
La princesa Elionor començarà el curs vinent la universitat després de completar els tres anys de formació militar. Segons ha informat la Casa del Rei en un comunicat, l’hereva del tron realitzarà el grau de Ciències Polítiques a la universitat pública Carles III de Madrid. Aquests estudis tenen una durada de quatre anys i els farà al Campus de Getafe, municipi enganxat al sud de la capital, a 22 quilòmetres del palau de la Zarzuela.
La filla gran de Felip VI i Letizia va presentar fa unes setmanes la sol·licitud per ingressar en aquest centre i ha sigut una de les persones seleccionades en el procés d’«admissió precoç» que aquesta institució obre cada any per als estudiants que han cursat batxillerat a l’estranger. Elionor va realitzar aquells dos anys a l ’UWC Atlantic College de Gal·les (2021-2023), el mateix centre privat elegit després per la seva germana, Sofia.
Elionor i els seus pares han decidit continuar la formació a Madrid, després de cinc anys fora de la capital, i en una institució pública, igual que el seu pare. El Rei va estudiar Dret a la Universitat Autònoma de Madrid; la infanta Cristina va fer Ciències Polítiques, a la Complutense (també pública), i la infanta Elena va cursar Magisteri en una universitat privada de la capital. La reina Letícia es va llicenciar com a periodista a la Facultat de Ciències de la Informació de la Complutense.
La infanta Sofia ja està estudiant des d’aquest curs també una cosa similar, Ciències Polítiques i Relacions Internacionals, tot i que ella ha triat la universitat privada Forward College. El seu grau és de tres anys i es desenvolupa, per aquest ordre, a tres capitals: Lisboa, París i Berlín.
Procés de selecció
Un comitè d’avaluació –compost per mitja dotzena de persones i encapçalat pel rector de la Carles III, Ángel Arias– ha examinat aquests dies els expedients de tots els aspirants i ha resolt favorablement la sol·licitud d’Elionor. Aquesta via especial d’«admissió primerenca» de la Carles III per als joves que han estudiat fora suposa l’entrada, aproximadament, de 300 estudiants cada any, dels 4.000 de nou ingrés (4.234, el 2025). Per les seves normes internes, el nombre d’alumnes que poden entrar per aquest curs no pot suposar més del 8% del total. La Universitat Carles III de Madrid és la pública més ‘internacional’, amb l’oferta d’estudis bilingües.
Segons el comunicat de la Casa del Rei, Felip VI ha informat directament al president del Govern, Pedro Sánchez, del «nou període de la formació acadèmica» de la Princesa d’Astúries.
Elionor, com la majoria dels que van realitzar el batxillerat a l’estranger, no va fer la prova d’accés a la Universitat (PAU, l’antiga selectivitat) a la seva tornada a Espanya ni ara. Tampoc ha realitzat les Proves de Competències Específiques (PCE), l’anomenada ‘selectivitat per a estrangers’. Algunes universitats, com la Carles III, tenen en compte els expedients complets de batxillerat i, en el cas de la Princesa d’Astúries, també s’han pogut valorar els expedits per les acadèmies militars. Segons fonts de la Zarzuela, les notes de la jove són «brillants», tant les de Gal·les com les que ha aconseguit en els dos exèrcits pels quals ja ha passat (Terra i Armada). En aquests moments està acabant la seva formació a l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai, a la Regió de Múrcia i ja ha realitzat el seu segon vol en solitari.
Classes complementàries
Com informa la universitat en la seva pàgina web, aquesta carrera en la Carles III ofereix «un equilibri entre les matèries obligatòries relatives a la Ciència Política i una atractiva gamma de temes metodològics, jurídics, econòmics i sociològics que les complementen».
Fonts de la Zarzuela expliquen que Elionor complementarà algunes assignatures amb professors particulars, per ampliar alguns coneixements en matèries que seran clau en el seu futur paper com a cap d’Estat. Seria el cas, per exemple, de Dret Constitucional, Polítiques Públiques o Administració Pública, assignatures que només duren un quadrimestre cada una en l’actual pla. Cada any, hi haurà algunes matèries que podrà triar cursar-les en anglès, tot i que el gruix en aquesta carrera s’imparteix només en espanyol.
L’hereva del tron i els seus pares han decidit que el millor era tenir un grau homologat, en comptes de fer uns ‘estudis ad hoc’, amb assignatures de diverses carreres. L’objectiu és que, com el seu pare, pugui viure l’experiència universitària de la manera més natural possible i que es barregi amb joves de la seva generació, tot i que a la majoria li traurà tres anys, els que ha passat als exèrcits.
La voluntat de la Casa del Rei és que Elionor se centri en la carrera els pròxims quatre anys i mantingui limitada la seva activitat institucional, com fins ara, complint els seus compromisos ineludibles (premis Princesa d’Astúries o Princesa de Girona), però sense afegir molt més a la seva agenda oficial.
