Macron pressiona Andorra per l'acord d'associació amb la Unió Europea

El president francès avisa el principat que si no accepta el pacte "la porta es tancarà".

El president francès, Emmanuel Macron, aquest dimarts a Andorra la Vella. / EFE

Leticia Fuentes

París

Set anys després de la seva última visita oficial i en un context regional canviant, el president francès, Emmanuel Macron, ha recalat aquesta setmana a Andorra amb dos objectius: recolzar la modernització econòmica, social i europea del principat i reafirmar el singular històric vincle entre els dos territoris. Però també ha aprofitat la seva visita per llançar un avís: si no recolza l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) podria perdre una oportunitat i veure bloquejada una nova negociació durant anys.

Durant un discurs davant autoritats i ciutadans a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, Macron ha defensat l’acord amb la UE com una via per garantir el futur d’Andorra sense renunciar a la seva identitat, advertint que, altrament, "la porta es tancarà". "Replegar-se seria renunciar a moltes possibilitats", ha avisat. "Els dic amb tota sinceritat que la Comissió Europea i tots els que han treballat durant anys per arribar a aquest acord ara firmat diran: ‘Estem farts d’aquesta gent’", ha afegit. Aquest acord té per objectiu permetre al principat participar en el mercat únic sense ser membre de la UE. El text encara ha de completar la seva tramitació a nivell europeu abans que es plantegi a la ciutadania del Principat.

Despenalització de l’avortament

Macron ha instat aquest dimarts les autoritats d’Andorra a "avançar" cap a la despenalització de l’avortament, una mesura "que molts reclamen". "Espero que aquest debat progressi i ens permeti respondre a una demanda que escolto", ha manifestat durant el seu discurs. "El seu govern ha presentat una proposta per avançar. Em sembla proporcionada". Està previst que l’avanç es produeixi a finals d’aquest any, va reconèixer el president andorrà, Xavier Espot.

Centenars de persones van acollir Macron i Espot al crit de "ni gent sense casa, ni cases sense gent", en protesta per la creixent crisi de l’habitatge que pateix Andorra. "És veritat que, el creixement econòmic dels últims anys, l’especulació realitzada per alguns, i ara ja regulada, ha conduït a l’augment dels preus de la vivenda. Sé que el vostre govern treballa en això, i vull felicitar-lo pel seu compromís a l’hora de combatre aquest problema que fins ara no existia. És sempre difícil canviar les regles i construir un sistema que permeti un mercat més accessible", ha afegit.

