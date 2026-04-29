Renfe recupera l'AVE directe que uneix Barcelona amb Granada i Màlaga
La companyia recupera el servei suspès pel temporal de l'hivern passat a Andalusia i habilita un segon tren diari entre Barcelona i Sevilla.
Renfe recupera aquest dijous, 30 d’abril, la circulació dels trens d’alta velocitat entre Barcelona i Granada, i reprendrà dilluns vinent, 4 de maig, la línia fins a Màlaga, que estava interrompuda per les incidències causades pel temporal que va afectar Andalusia al febrer. La companyia ferroviària ja ha posat a la venda els bitllets per a aquest servei, que permetrà reconnectar Catalunya amb totes dues ciutats sense necessitat de fer escala a Madrid. A més, Renfe preveu activar també el 4 de maig una segona freqüència diària entre Barcelona i Sevilla per sentit, que se suma al primer trajecte que va començar a circular al març.
En paral·lel, Renfe ofereix a partir d’aquest dijous el primer AVE directe entre Madrid i Màlaga després de la recuperació de la infraestructura, que sortirà a les 9.50 de la capital d’Espanya i arribarà a les 12.50 a la ciutat andalusa. En sentit invers, el primer servei de Renfe sortirà de Màlaga a les 12.00 hores i arribarà a Madrid a les 14.58 hores.
La connexió directa d’alta velocitat es recupera en aquest corredor després de gairebé tres mesos, després de l’esfondrament del talús a Álora, on s’ha dut a terme una obra complexa, si bé prèviament la línia ja estava afectada pel tràgic accident ferroviari ocorregut el 18 de gener a Adamuz (Còrdova), amb 46 morts. Durant el període que han durat els treballs, la companyia ha impulsat un pla alternatiu de transport per unir Màlaga amb Madrid mitjançant autobusos.
161 freqüències setmanals
L’oferta total de Renfe serà de 161 freqüències setmanals i una mitjana de 25 serveis diaris en tots dos sentits. No obstant això, les condicions actuals de la infraestructura, amb trams en què la circulació es manté per via única, obliguen a ajustar la programació del servei i a modificar els horaris respecte als vigents abans del tall de via, ha explicat la font.
Renfe restableix també des d’aquest dijous, a les 12.00 hores, la totalitat dels serveis directes Avant amb origen i destinació Màlaga. Els primers trens Màlaga-Sevilla es veuran afectats pel pla alternatiu vigent fins ara: els quatre primers serveis faran, com fins ara, part del recorregut per carretera entre Antequera i Màlaga.
Els serveis Avant Màlaga-Còrdova-Sevilla tornaran a circular sense necessitat de fer transbord, recuperant així la connectivitat directa habitual, amb una oferta des de l’1 de maig de 14 trens en dia laborable, vuit els dissabtes i diumenges. Els serveis Avant Màlaga-Granada també es restabliran a partir de les 12.00 hores del 30 d’abril, suprimits des de les incidències ocasionades pel temporal, amb una programació de sis serveis diaris.
Les condicions actuals de la infraestructura, que obliguen a circular en alguns trams per via única, també han fet necessari modificar els horaris dels serveis Avant d’Andalusia, inclosos els de la relació Sevilla-Còrdova-Granada.
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge