Els 50 euros de Rufián eleven al màxim la tensió entre ERC i Junts
La portaveu de Junts acusa el seu homòleg republicà d’"embrutar" la política i assenyalar públicament els seus diputats.
Miguel Ángel Rodríguez
Els contactes de Gabriel Rufián amb Miriam Nogueras són inexistents. Els portaveus d’ERC i de Junts, respectivament, fa mesos que no es parlen. No hi ha converses, negociacions ni missatges de WhatsApp creuats. Tot el que s’han de dir, que no sol ser poc, ho fan des de la tribuna del Congrés o en entrevistes amb els mitjans de comunicació. Bona prova d’això va ser aquest dimarts, quan Rufián es va treure de la butxaca de l’americana un bitllet de 50 euros. "Aquesta és la seva bandera, la que comparteixen amb PP i amb Vox per fastiguejar gairebé 3 milions de persones". Tot seguit, es va dirigir a l’escó de Nogueras per lliurar-li uns documents. Aquest passeig ha elevat al màxim les tensions entre totes dues formacions.
Els sis diputats de Junts van veure venir Rufián, amb un feix de fulls a la mà, i el van ignorar. Nogueras, que estava repassant el discurs de la seva companya Marta Madrenas amb què havien rebutjat el decret d’habitatge, ni tan sols va aixecar la vista de la taula. Després, les bancades de Vox, primer, i del PP, més tard, van esclatar en crits contra el portaveu d’ERC. Davant d’aquest gest, l’enuig a les files postconvergents és majúscul.
"A qui no ha fet la feina, li falta rigor i arguments; al final només li queda el xou, i qui es vulgui mantenir en el xou cada dia l’ha de fer més grossa perquè els mitjans de comunicació li comprin", ha criticat Nogueras a Rufián en una entrevista a Telecinco. Més tard, ha arribat a acusar el portaveu d’ERC d’"embrutar" la política.
Fonts dels postconvergents recalquen que Rufián ha superat una "línia vermella" en assenyalar, amb noms i cognoms, tots els diputats de Junts durant el seu discurs, acusant-los de tombar el decret que prorrogava els lloguers. En aquest sentit, asseguren que molts parlamentaris d’altres formacions s’han solidaritzat amb ells, recriminant el gest del diputat republicà. A més, les mateixes fonts es neguen a limitar la polèmica a una actitud individual de Rufián i assenyalen que la direcció d’ERC no s’ha desmarcat del gest.
