La Flotilla denuncia una "incursió violenta" amb "segrest de civils" per part d'Israel
L'operació militar hebrea ha acabat amb 21 vaixells interceptats i 175 activistes detinguts
El Ministeri d'Exteriors d'Israel ha justificat la intervenció "preventiva" sobre la Flotilla Global Sumud per "l'elevat nombre de vaixells participants i el risc d'escalada", així com per la necessitat "d'evitar la violació d'un bloqueig legal". En un missatge difós a la xarxa X, les autoritats de l'estat hebreu ha assegurat que l'actuació s'emmarca en el dret internacional. Han defensat que l'operació, que ha acabat amb 21 vaixells interceptats i 175 activistes retinguts, “s'ha dut a terme en aigües internacionals de manera pacífica i sense cap víctima". Per la seva banda, la Flotilla ha apuntat que una trentena de les persones "segrestades" tenen passaport espanyol i ha fet una crida a la mobilització aquest dijous a la tarda.
Les autoritats israelianes han atribuït la iniciativa de la Flotilla Global Sumud a Hamàs, que, segons el seu relat, actuaria juntament amb “provocadors professionals de creuers d'oci” amb l’objectiu de sabotejar la transició cap a la segona fase del pla de pau del president dels Estats Units, Donald Trump, i desviar l’atenció de la negativa de Hamàs a desarmar-se.
També han indicat que una inspecció inicial dels vaixells hauria revelat materials que “semblen drogues i anticonceptius”. En aquest sentit, Israel s’ha referit a la missió humanitària com “la flotilla dels preservatius” i l’ha descrita com un “muntatge de relacions públiques” sense ajuda humanitària.
En un altre missatge publicat a primera hora d'aquest dijous en aquesta mateixa xarxa social, el ministeri israelià ha informat que 175 persones de més d’una vintena d’embarcacions de la Flotilla Global Sumud es dirigien “pacíficament” a Israel. Aquesta comunicació anava acompanyada d’un vídeo en què apareixen activistes fent acrobàcies a la coberta d’un vaixell i d’un text que deia que, en les imatges, s’hi podien veure els activistes “gaudint a bord de vaixells israelians”.
Assalt en aigües internacionals
La Global Sumud Flotilla va denunciar dimecres a la nit, a través de la xarxa social Telegram, que Israel havia interceptat diverses embarcacions del comboi. La iniciativa humanitària va relatar que llanxes militars ràpides havien apuntat amb làsers i armes d’assalt semiautomàtiques els tripulants i passatgers dels vaixells i els havien ordenat que se situessin a la part davantera, de genolls i amb les mans enlaire.
En un vídeo difós per una activista que viatjava a bord d’un dels vaixells interceptats, es pot veure el moment en què les forces navals israelianes s’han apropat a les embarcacions. En les imatges també s’escolta un missatge de ràdio captat per una de les naus, en què l’armada israeliana informa els activistes que l’abordatge és imminent i els dona instruccions.
En diversos comunicats, la Flotilla ha titllat de “pirateria” i “incursió violenta” l’actuació de l’exèrcit israelià. Ha denunciat que les forces navals israelianes han abordat 21 embarcacions i les han “inutilitzat sistemàticament”. Ha afegit que, “després de destrossar els motors i els sistemes de navegació, l’exèrcit s’ha retirat, deixant intencionadament centenars de civils a la deriva en vaixells malmesos i sense energia”. A més, ha indicat que s’han interferit les comunicacions de diverses embarcacions, impedint-los coordinar-se o demanar ajuda.
Missatge de SOS desatès
Els activistes han assegurat que, en el moment de l’assalt, les embarcacions es trobaven a la zona de rescat de Grècia i van emetre un senyal de SOS. Amb tot, han lamentat que “els guardacostes grecs van incomplir la seva obligació d’ajudar-les” i han criticat que els principis més elementals del dret marítim i internacional hagin estat vulnerats i que la UE miri cap a una altra banda.
Així mateix, han recordat que les embarcacions s’endinsen ara en aigües italianes i han apuntat que la missió “entra en una fase en què cada milla recorreguda comporta un pes polític, legal i humanitari cada vegada més gran”.
Crítiques a la complicitat internacional
Els responsables de la missió humanitària han considerat que les accions d’Israel marquen “una escalada perillosa i sense precedents: el segrest de civils enmig del Mediterrani, a més de 600 milles de Gaza, a plena vista del món”. Així, han avisat que es tracta “d’un segrest de civils” enmig del mar Mediterrani i a plena llum del dia, i han dit que evidencia que “Israel pot operar amb total impunitat, molt més enllà de les seves pròpies fronteres, sense cap conseqüència”. En aquest sentit, han lamentat el “silenci dels governs que afirmen defensar el dret internacional”. “No és neutralitat; és permís i és complicitat”, han valorat.
“Estem presenciant un intent de normalitzar el control israelià sobre el mateix Mediterrani i una escalada de la seva impunitat. Cap estat té dret a reclamar, patrullar o ocupar aigües internacionals”, ha valorat la Global Sumud Flotilla. A més, ha avisat que “no es tracta de zones frontereres en disputa”, sinó que són “aigües internacionals”.
D’altra banda, ha criticat “el silenci dels governs que afirmen defensar el dret internacional i que, una vegada més, no han dit res” i ha lamentat que no s’hagi produït cap condemna: “L’absència de resposta no és neutralitat; és permís i és complicitat”.
Ha carregat contra “l’Europa còmplice del genocidi del poble palestí, que continua a Gaza cada dia a càmera lenta sota la mentida de la treva de Trump” i “l’Europa còmplice de l’accelerada colonització de Cisjordània i de les ofensives colonials de l’imperialisme i el sionisme al Líban i a l’Iran”. Alhora, ha considerat que el govern espanyol forma part d’aquesta complicitat perquè “blinda les fronteres contra les persones migrants, manté el comerç d’armes amb l’estat d’Israel i augmenta els pressupostos militars de manera rècord”.
Crida a la mobilització
Per tot plegat, ha cridat a sortir al carrer aquest dijous a les 19.00 hores davant dels ajuntaments de tots els pobles i ciutats —en el cas de Barcelona, a la plaça de Sants— per denunciar l’assalt i exigir l’alliberament immediat de totes les activistes; que tots els estats i les institucions de la UE condemnin l’atac; que trenquin l’acord de relació preferent amb Israel, i que el govern espanyol posi punt final a totes les relacions militars, polítiques, econòmiques, culturals i acadèmiques amb l’estat hebreu.
Diversos catalans retinguts
En aquesta línia, Pau Pérez, un dels activistes catalans del comboi, també ha fet públic un vídeo en què ha relatat que el vaixell en què viatja ha passat la nit “fugint” de l’exèrcit israelià. “Estem entrant en aigües territorials gregues”, ha explicat el jove, que ha assegurat que entre els membres de la flotilla “segrestats” hi ha diversos catalans.
Per això, també ha demanat a la societat civil que surti al carrer per exigir l’alliberament de les persones retingudes i el trencament de totes les relacions amb Israel.
Open Arms inicia tasques de rescat i demana que es restableixin comunicacions
Per la seva banda, Òscar Camps, fundador d’Open Arms, que també participa en aquesta missió humanitària, ha denunciat l’abandonament de les obligacions de rescat per part de la Unió Europea en aquest cas. “Està passant en la seva zona. Mentrestant, sobretot, hi ha persones en risc a alta mar”, ha advertit Camps, que ha afegit que “quan no es protegeix, també se n’és responsable. I quan l’ajuda no arriba, és perquè algú ho impedeix”.
Camps ha recordat que la zona afectada no és una zona de frontera en disputa, sinó que forma part d’aigües internacionals, on cap Estat té dret a reivindicar, controlar o exercir sobirania. “La flotilla ha estat interceptada per la marina israeliana i perseguida per drons a 670 milles de les seves aigües territorials, en zona de responsabilitat grega, mentre Frontex (l’agència de la Unió Europea encarregada de coordinar la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de l’espai Schengen) observava des de l’aire. Això és pirateria i passa a només 45 milles de Grècia. Què fa Europa?”, ha expressat.
L’ONG ha indicat que està duent a terme tasques de cerca i rescat de les embarcacions a la deriva. Així mateix, ha exigit que es restableixin totes les comunicacions de manera immediata, garanties de seguretat per a cada embarcació, que s’activin els protocols de cerca i rescat i que es posi fi a qualsevol acció que posi en risc la flotilla. “Ja no parlem només d’ajuda. Parlem de vides en perill real i de la poca humanitat que li queda a aquesta Unió Europea”, ha manifestat Camps, que ha advertit que hi ha responsabilitats que no es poden eludir. A més, ha indicat que el que ha passat “estableix un precedent extremadament greu que requereix aclariments immediats i una posició ferma per part de la comunitat europea i internacional”.
Open Arms ha relatat que a les 20.43 hores de dimecres les embarcacions van rebre un avís per ràdio al canal internacional d’emergència, en què s’identificava la marina israeliana i s’ordenava a la flotilla canviar de rumb. A això s’hi va afegir una interferència sistemàtica de les comunicacions, que va comprometre greument la seguretat de les embarcacions en alta mar, incloent-hi les comunicacions d’emergència, els canals de coordinació de la flotilla i els sistemes de navegació per satèl·lit. “La interrupció progressiva dels senyals va provocar la pèrdua total de contacte amb diverses embarcacions, fins a la confirmació a les 03.47 de l'abordatge per part de les forces israelianes i de la detenció dels civils a bord”, ha afirmat l’ONG.
