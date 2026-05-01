Europa assaja la guerra del futur en unes maniobres militars a França
Exercicis inèdits de l'exèrcit francès, els més grans des de la Guerra Freda, que mobilitzen 12.500 militars de l’OTAN, incloent-hi el soldats espanyols
Leticia Fuentes
"Benvinguts al camp de Mourmelon. A partir d’aquest moment no tindreu cobertura". Així comença una jornada acompanyant l’Exèrcit francès durant les maniobres militars de l’operació Orion-26, els exercicis castrenses més grans fets a Europa des del final de la Guerra Freda i que plantegen una preparació per a la guerra del futur.
Després de tres autobusos i diversos checkpoints, El Periódico de Catalunya recorre al costat del capità Bastien els diferents escenaris de combat desplegats pels camps de Mailly-Le-Camps (Aube), on també participen altres exèrcits europeus, entre els quals l’espanyol. "És la primera vegada que es fa un entrenament d’aquest tipus amb diverses armades i sota un simulacre que recrea una situació real, perquè hem d’estar preparats per a qualsevol escenari", explica el militar.
"Aquí tenim 650 objectius i un equip de tiradors experts que entrenen unitats de l’Exèrcit sense parar en cursos d’entre dues i tres setmanes de durada. Disparem amb tots els calibres, a excepció d’armes nuclears, per descomptat. Però totes les altres poden disparar-se amb càrregues controlades d’explosius. Això permet al comandant tàctic utilitzar tots els recursos disponibles –artilleria, infanteria, cavalleria, enginyers– per entrenar en fases de recolzament i mantenir operacions de control que duren almenys tres dies al final del seu entrenament", continua.
Objectius de drons
El seguim per un entramat de trinxeres, on a cada racó apareix un soldat en silenci, atent a l’arribada de l’enemic. "Bonjour", xiuxiueja un d’ells. "Els objectius es revelen en funció d’un escenari gestionat des de la Torre Simfònica, que es troba darrere teu, i que controla tant la seguretat com el bon funcionament dels escenaris ofensius o defensius. Depenent d’això, es despleguen objectius de tot tipus; siluetes per a armes lleugeres, objectius de tancs i, més recentment, objectius de drons que sobrevolen tot el complex".
Els drons s’han convertit en els protagonistes indiscutibles de les últimes guerres. França és conscient de la necessitat de modernitzar, formar i equipar les seves forces armades amb la més alta tecnologia. Per això, recentment ha introduït a les seves files el petit dron Gecko, capaç de transportar una càrrega de quatre quilos, equivalent a un projectil de 81 mil·límetres, a més de la comoditat de poder pilotar-lo a través d’una tauleta. "Aquests drons proporcionen reconeixement i atac a un abast més gran, cosa que els permet arribar al cor del complex i atacar directament els objectius, sense necessitat en moltes ocasions d’un cos a cos".
Els soldats, enfundats en els seus uniformes de combat, amb el rostre camuflat i armats fins a les dents, i el soroll incessant dels trets, amb prou feines permeten distingir que es tracta d’un simulacre. "Capità, continuem esperant l’ordre", diu un. "Tot i que siguin exercicis que simulen una realitat, sempre cal anar amb compte i actuar amb precaució", explica el capità.
Després de diversos minuts avançant pels passadissos de les trinxeres, el grup arriba al camp de batalla, on es troben ocults diversos soldats entre la pastura, equipats amb míssils capaços de destruir un blindat a quatre quilòmetres de distància.
Tancs Cèsar i Leopard
Dividit en quatre etapes, el segon camp de batalla és diferent. No hi ha on amagar-se. Una immensa esplanada, sense arbres ni cobertura natural, exposa el batalló no només a l’enemic, sinó també al vent implacable que fueteja la regió de la Champagne. Diversos tancs Cèsar i Leopard protegeixen les posicions d’una desena de soldats protegits en un petit turó. "Aquests tancs d’aquí van estar desplegats a l’Afganistan, Mali i també van participar en l’Armada ucraïnesa. El seu avantatge és que es mouen i disparen ràpid, i això els permet sortir de la zona de combat ràpidament per canviar de posició", explica per a El Periódico de Catalunya el capità Niankoi, veterà del conflicte de Kosovo.
Després del so de les detonacions dels tancs, un silenci sec s’apodera del lloc. El trenquen, segons després, diversos helicòpters Tigre que sobrevolen la zona. En un d’aquests, viatja el president Emmanuel Macron, que ha volgut assistir a l’"assalt final" de l’últim dia d’aquests exercicis. "Cal passar a una artilleria de massa, com l’artilleria Atlas", afirma el general Schiller davant l’atenta mirada del president, que no dubta a pujar a un helicòpter Griffon, amb una xarxa de camuflatge i una armilla dotada amb una càmera per poder supervisar les maniobres: "President, a la pantalla veurà on impactaran els projectils a 2,3 quilòmetres de distància", li explica un oficial.
Visita del president
En un context estratègic que està marcat pel retorn dels conflictes armats, la multiplicació de les crisis i l’augment de les amenaces híbrides, l’exercici Orion-2026 consta d’una magnitud sense precedents; 12.500 militars desplegats des de principis del mes d’abril i un comando de l’OTAN, en el qual participen països com ara Bèlgica, Itàlia, Grècia o Espanya.
"Orion és un clar senyal per als nostres adversaris, però també per als nostres socis europeus, inclosos els ucraïnesos", va afirmar Macron al final de la jornada. "L'exercici Orion ens va permetre posar a prova la solidesa dels nostres enfocaments i la capacitat dels europeus per actuar de manera conjunta", va concloure el president francès abans d'abandonar el camp de maniobres en un dels helicòpters protagonistes.
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- «Ahir em vaig connectar amb la difunta tia Ángela»
- Veïns de la Font de la Pólvora fan fora del barri un home condemnat per assassinat
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona