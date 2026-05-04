Dimiteix un edil socialista de Nàquera al donar positiu en drogues
"Després de patir diversos episodis d’estrès elevat he decidit parar i agafar-me un temps", va explicar
El portaveu del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Nàquera, a València, Víctor Navarro, va dimitir ahir del seu càrrec com a regidor de la localitat després de, presumptament, donar positiu en un control de drogues, tal com han confirmat fonts municipals al diari Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica.
El PSPV de Nàquera va publicar un comunicat en el seu perfil de Facebook en què el mateix Navarro explica en primera persona la decisió. "He decidit presentar la meva dimissió com a regidor de l’Ajuntament per motius personals. Després de patir diversos episodis d’estrès elevat he decidit parar i agafar-me un temps", va explicar.
No obstant, les mateixes fonts assenyalen que el motiu de la seva renúncia a l’acta d’edil és un altre. A la matinada de l’1 de maig, un control rutinari de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Nàquera hauria trobat un vehicle que apagava els llums per intentar eludir els agents. Aquests van inspeccionar el cotxe i van trobar material utilitzat per al consum, segons les fonts contactades. Una vegada portada a terme la inspecció, el control d’alcoholèmia no hauria donat positiu però sí el de drogues, que encara s’ha de ratificar al laboratori i determinar la substància trobada.
Altres casos
El presumpte positiu de Navarro i la seva resposta política contrasta amb un altre cas a les files del socialisme valencià com és el d’Ana María González, actual alcaldessa de Llaurí, que el 2021, quan ja era primera regidora del municipi, va donar positiu –0,6 mg/l– en un control d’alcoholèmia portat a terme per la Policia Local de València.
Gónzalez s’ha mantingut en el càrrec i ha continuat creixent dins del partit després d’haver assumit l’escó d’Ábalos al Congrés.
