L'OMS diu que hi ha baix risc de contraure hantavirus després del focus en un creuer a Cap Verd
Dos dels malalts a l’embarcació es troben retinguts després de registrar-se tres morts a bord
El presumpte focus de hantavirus, que ja ha causat tres morts en un creuer que va partir d’Ushuaia, a l'Argentina, presenta un risc baix de propagació, va estimar dilluns el director regional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa. L ’hantavirus és una malaltia que sol transmetre’s per contacte amb orina o excrements de rosegadors infectats, tot i que en casos poc freqüents pot propagar-se entre persones i derivar en malalties respiratòries greus.
«El risc per al conjunt de la població continua sent baix. No hi ha cap motiu per cedir al pànic ni per imposar restriccions de viatge», va assenyalar Hans Kluge en un comunicat, remarcant que les infeccions per hantavirus eren poc freqüents, generalment vinculades a l’exposició a rosegadors infectats i que «no es transmeten fàcilment entre persones».
Dosdels malalts en el creuer que està davant les costes de Cap Verd es troben retinguts al barco després de registrar-se tres morts a bord, a causa de la negativa de les autoritats capverdianes a permetre el seu desembarcament, va informar l’empresa que opera el vaixell.
«Durant aquest viatge, tres passatgers han mort. A més, un passatger es troba ingressat en cures intensives a Johannesburg (nord de Sud-àfrica) i dos membres de la tripulació requereixen atenció mèdica urgent», va informar dilluns a la matinada l’ empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions.
Negativa al desembarcament
No obstant, a les 21.00 GMT de diumenge «les autoritats capverdianes no han autoritzat el desembarcament dels passatgers que requereixen atenció mèdica ni la realització de proves diagnòstiques» i, després de visitar el vaixell per avaluar el seu estat, «encara no han pres una decisió sobre el seu trasllat a un centre mèdic» en aquest petit país de l’Àfrica occidental, va lamentar la companyia.
L ’Organització Mundial de la Salut (OMS) va confirmar en un comunicat que almenys sis persones es van veure afectades pel brot de hantavirus – tres morts i tres malalts –, si bé només en un dels casos –el pacient internat a Johannesburg– s’ha confirmat per laboratori la presència del virus.
Tot i que no va ser precisat per l’empresa ni per l’OMS, el Departament de Salut de Sud-àfrica i fonts pròximes al cas van confirmar a mitjans que la primera mort, d’un home, es va produir a l ’illa de Santa Helena (territori britànic al sud de l’Atlàntic), on es va quedar el cos; i la segona, de la seva dona, a Johannesburg, des d’on la víctima –el cadàver de la qual és a la ciutat sud-africana– mirava d’agafar un vol de tornada als Països Baixos. Finalment, la tercera mort va tenir lloc al mateix barco, on es manté el cos del mort.
Repatriació
Segons Oceanwide Expeditions, les autoritats neerlandeses «han acordat liderar l’organització conjunta de la repatriació dels dos individus amb símptomes» i «el cos del mort també s’inclourà en la repatriació, juntament amb un acompanyant pròxim», que no presenta símptomes. La repatriació, no obstant, depèn de l’autorització de les autoritats del país africà.
«La prioritat d ’Oceanwide Expeditions és garantir que els dos individus amb símptomes a bord reben atenció mèdica adequada i urgent», així com protegir «la salut i la seguretat de tots els passatgers i la tripulació» del barco, va asseverar l’empresa.
L’OMS va assenyalar que s’estan portant a terme investigacions epidemiològiques, noves anàlisis de laboratori i seqüenciació del virus per determinar l ’abast del brot, mentre els passatgers i la tripulació reben atenció mèdica i seguiment.
El barco es diu ‘MV Hondius’, és el primer vaixell del món registrat amb la Classe Polar 6 i pot transportar 170 passatgers, a més de 57 tripulants, tretze guies i un doctor, segons Oceanwides. El barco turístic, utilitzat per a viatges d’exploració a l’Àrtic i a l’Antàrtida, va partir el 20 de març des de la terminal portuària d’Ushuaia, la ciutat més austral de l’Argentina.
