Eleven a 8 els casos d'hantavirus amb una soca que té antecedents de transmissió humana
L'últim cas és el d'un home que es troba ingressat en un hospital de Zúrich
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elevat a vuit el total de casos d'hantavirus -tres confirmats per laboratori i cinc sospitosos-. El vuitè cas és el d'un passatger del vaixell MV Hondius confirmat per la autoritats suïsses, que es troba ingressat en un hospital de Zúrich. D'altra banda, l'OMS ha indicat que s'ha confirmat que el tipus de virus en aquest brot és hantavirus Andes, tipologia amb antecedents de transmissió de persona a persona. L'organització ha indicat també que està treballant amb els països implicats per portar a terme el rastreig internacional de contactes, amb l'objectiu de garantir que les persones potencialment exposades siguin monitorades i que es limiti qualsevol propagació addicional de la malaltia.
