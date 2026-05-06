Els passatgers espanyols del creuer amb hantavirus passaran una quarantena en un hospital militar de Madrid
Sanitat ha informat que el vaixell ja ha partit i que tardarà tres dies i dotze hores a arribar a Tenerife
Els 14 espanyols del creuer 'Hondius' afectat per l'hantavirus passaran una quarantena a l'hospital militar central Gómez Ulla de Madrid. El Ministeri de Sanitat ha informat cap a tres quarts de nou de la nit d'aquest dimecres que el vaixell ha partit des de prop de Praia, la capital de Cap Verd, fins al port de Granadilla de Abona, a l'illa de Tenerife, un port secundari proper a l'aeroport Tenerife Sud. La durada estimada del viatge és de tres dies i dotze hores. Un cop arribin, els 14 espanyols volaran a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, des d'on aniran a l'hospital militar. Pel que fa a la resta de passatgers del creuer, seran repatriats als seus països d'origen, segons ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
En una compareixença amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, García ha explicat que el govern espanyol ha acceptat la petició de l'OMS de desembarcar el vaixell prop de les Canàries, en considerar-lo el lloc més adequat. A part dels tres casos simptomàtics que ja han estat traslladats als Països Baixos, la resta de passatgers i tripulants, tots asimptomàtics i fins a prop de 150, navegaran fins a un port secundari al sud de Tenerife que no té gaire activitat, en una ampliació aïllada del mateix port. Allà els avaluaran mèdicament i seran traslladats a l'aeroport Tenerife Sud, a 10 minuts. Un cop allà, els estrangers viatjaran als seus països, cadascú en avió del seu país, si la seva situació mèdica no ho impedeix, mentre que els espanyols seran traslladats amb un avió de l'exèrcit a la base militar de Torrejón de Ardoz, prop de Madrid.
Un cop a la capital espanyola, ingressaran a l'hospital militar central del Ministeri de Defensa, al sud de la ciutat, i passaran la quarantena allà "tot el temps que sigui necessari". García no ha especificat els dies que passaran aïllats, però ha dit que el període d'incubació és de 45 dies, i que seguiran tots els protocols mèdics. Fonts de la Moncloa han explicat que s'estan definint els protocols de la quarantena, perquè cal determinar quin dia és el primer després de l'últim contacte de risc.
Justament l'hospital Gómez Ulla té 8 de les 17 Unitats d'Aïllament i Tractament d'Alt Nivell (UATAN) que hi ha a tot l'Estat per si calgués aïllar algun malalt amb símptomes. Tres d'aquestes unitats són a l'Hospital Clínic de Barcelona i una altra en un hospital de Tenerife. Dels 14 espanyols, cinc són catalans, 3 madrilenys, 3 asturians, un castellà-lleonès, un gallec i un valencià.
Els dos ministres han dit que des del primer moment s'han coordinat les autoritats sanitàries espanyoles amb les comunitats autònomes, sobretot les Canàries, els països afectats, la Comissió Europea i l'OMS. Han explicat que tot l'operatiu es farà amb les màximes garanties sanitàries tant pels afectats, com els sanitaris i la resta de la població. En tot cas, ha dit que no hi haurà cap risc per a la població canària ni per a la seva activitat econòmica. "Espanya té totes les capacitats per atendre les persones i per mantenir la protecció de la salut pública", ha reblat García.
Per la seva banda, Marlaska ha dit que el govern espanyol ha acceptat desembarcar els afectats per "humanitat i raons ètiques", a més de ser una obligació constitucional protegir la població davant d'una situació que ha qualificat de "greu". Canàries és el port més adequat tècnicament per assumir aquesta emergència, ha assegurat.
García ha assegurat que el govern espanyol ja ha atès altres emergències i està preparat i en contacte estret amb la resta d'administracions.
