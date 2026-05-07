Tensió global
L’Iran i els EUA, "a prop" d’un acord de pau proposat per Washington
La Casa Blanca espera la resposta de Teheran en el termini de dos dies, segons ‘Axios’
Adrià Rocha Cutiller
Els Estats Units han presentat una proposta de pau a l’Iran, que haurien de contestar en els pròxims dos dies, segons han assegurat fonts anònimes de la Casa Blanca al mitjà Axios. Els funcionaris asseguren estar a prop d’aconseguir firmar aquest memoràndum, de 14 punts i un sol foli, que serviria per posar fi a la guerra i establir un marc de negociacions per al programa nuclear iranià.
Aquest acord inicial aixecaria tant el bloqueig d’Ormuz com a part de les sancions internacionals contra Teheran. Washington espera la resposta persa, segons apunten aquestes fonts. "L’acord serà tancat ben aviat. Som molt a prop", ha dit aquest dimecres una altra font, en aquest cas pakistanès, a l’agència de notícies Reuters.
"Assumint que l’Iran accepta entregar el que hem acordat, cosa que és una assumpció gran, la missió llegendària Furia Èpica haurà acabat, i el molt efectiu bloqueig d’Ormuz s’aixecarà. La via estarà OBERTA PER A TOTS, l’Iran inclòs. Si no ho accepten, els bombardejos començaran, i tristament serà amb molta més intensitat i nivell que abans", ha dit el president nord-americà, Donald Trump aquest dimecres a les xarxes socials.
Durant la matinada, Trump va anunciar la suspensió del Projecte Llibertat, establert pels EUA per forçar l’obertura de l’estret d’Ormuz i guiar vaixells de càrrega i petrolers a través d’aquesta via.
"Breu" suspensió
"Arran de la sol·licitud del Pakistan i altres països, de l’enorme èxit militar obtingut durant la campanya contra l’Iran i, a més, del fet que s’han aconseguit grans avenços cap a un acord complet i definitiu amb els representants de l’Iran, hem acordat de mutu acord que, si bé el bloqueig seguirà en ple vigor i efecte, el Projecte Llibertat – el trànsit de vaixells per l’estret d’Ormuz – se suspendrà durant un breu període de temps per veure si l’acord pot ultimar-se i firmar-se", va dir el republicà.
Com que el magnat novaiorquès indicava, aquesta suspensió significa que Ormuz segueix completament tancat, tant pel bloqueig parcial iranià imposat per Teheran des de l’inici de la guerra com l’impost pels EUA fa un parell de setmanes. Des d’aleshores, Washington no permet que cap barco persa surti d’aigües territorials iranianes, cosa que ha limitat gairebé per complet la capacitat de Teheran d’exportar el seu cru i gas, que sobretot viatjava en direcció a la Xina.
"Ens esforçarem al màxim per protegir els nostres drets i interessos legítims en les negociacions. I només acceptarem un acord que sigui just i definitiu", ha dit el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, precisament des de Pequín, on ha estat de visita oficial aquest dimecres. Des que Trump va implementar el seu Projecte Llibertat a Ormuz, les tensions a la regió s’han disparat tant que, sobretot durant dilluns a la tarda, l’alto el foc vigent entre els EUA i l’Iran va estar a punt de trencar-se.
