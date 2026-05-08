Sanitat informa d'un cas sospitós d'hantavirus a Alacant i d'un altre contacte que va passar una setmana a Barcelona
Ambdues persones anaven a l’avió de KLM on va embarcar breument una persona que ha mort pel virus
El Ministeri de Sanitat ha informat aquest divendres d’un cas sospitós d’hantavirus a Alacant d’una dona que anava a l’avió de KLM on va embarcar breument una passatgera a Johannesburg que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. Ha ingressat en un hospital i se li farà una PCR. Si surt negativa, se la traslladarà a l’hospital Gómez Ulla de Madrid perquè guardi quarantena. En aquell avió hi anava també un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país.
La dona va començar a sentir símptomes al seu domicili familiar i ha estat traslladada de forma preventiva a l’hospital, a una habitació d’aïllament. Es tracta, per tant, d’un cas sospitós. Se li farà una PCR i s’espera tenir els resultats en 24 hores. Si surt negativa se li repetirà, però, en tot cas, seria traslladada per fer quarantena a Madrid. Si surt positiva, es mantindria aïllada. El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha subratllat que és “bastant improbable” que aquesta dona s’hagi pogut infectar, perquè estava dues fileres per darrere de la passatgera que va acabar morint i el contacte va ser breu, ja que finalment la dona infectada no va poder volar. Per precaució, s’estan buscant els contactes del cas sospitós d’Alacant, per si s’acabés confirmant com a positiu.
Una altra persona que viatjava a l’avió va passar després una setmana a Barcelona, però ja ha tornat a Sud-àfrica. S’està contactant amb el país perquè la busqui i li faci les proves oportunes. Igualment, Padilla ha insistit que és “molt poc probable” que aquest passatger sigui positiu.
