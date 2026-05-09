Una jutgessa confirma el confinament obligatori dels espanyols a bord del vaixell amb el brot d'hantavirus

La magistrada veu la quarantena com a "necessària" i considera que preval l'interès general per sobre de l'individual

El vaixell on s'han detectat diversos casos d'hantavirus / Oceanwide Expeditions

ACN

Barcelona

Una jutgessa ha ratificat que els espanyols del vaixell amb el brot d'hantavirus siguin traslladats a l'Hospital Central de la defensa Gómez Hulla de Madrid per fer-hi quarantena. La jutgessa considera la mesura "adequada, necessària i idònia" per controlar la malaltia i prevenir-ne l'expansió i el contagi. Alhora, apunta que el confinament hospitalari dels passatgers és una mesura "proporcionada" al risc "greu, imminent i extraordinari" que suposaria la propagació per contagi, especialment quan el temps d'aïllament fixat no pot considerar-se "excessiu". La magistrada indica que en una situació de "risc greu per a la salut" generada per l'hantavirus "resulta evident que ha de prevaldre l'interès general per sobre de l'individual".

D'acord amb la resolució, i atesa la naturalesa "urgent" de la ratificació de  la mesura, es resol sense trasllat previ als possibles afectats. Es pot interposar recurs d'apel·lació. La jutgessa que signa la interlocutòria és la magistrada en funcions de guàrdia de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Madrid. La resolució respon a una petició presentada per l'Advocat de l'Estat en què es demanava l'autorització i ratificació judicial de les mesures adoptades pel govern espanyol. 

