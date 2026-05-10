Comença l'operatiu per evacuar els passatgers de l'Hondius: els catalans, els primers en desembarcar
Els primers a desembarcar seran els cinc catalans i els nou espanyols del creuer afectat pel brot d’hantavirus
Miquel Codolar / Guifré Jordan (ACN)
L'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Hondius, el creuer afectat pel brot d'hantavirus, ha començat a quarts de nou del matí. El vaixell fondeja des de fa una hora i mitja davant del port de Granadilla de Abona. Els primers en baixar seran els 5 catalans i els 9 espanyols, que es traslladaran i confinaran a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Posteriorment, ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació, que sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud, a deu minuts de la infraestructura marítima. Se'ls farà un control per assegurar que continuen sent asimptomàtics.
El desembarcament es durà a terme mitjançant l'embarcació Zodiac del mateix creuer o llanxes del port, amb un màxim de 5 passatgers per embarcació o 10 passatgers per llanxa, d'acord amb els protocols sanitaris definits. La seqüència de desembarcament es coordinarà amb els vols de repatriació que arribin, començant pels espanyols.
L'equipatge de tots els hostes romandrà a bord del vaixell. Oceanwide Expeditions està en contacte amb tots els hostes per retornar-los tot l'equipatge de manera segura.
Cinc dies fins a Rotterdam
Després que els hostes i la tripulació limitada hagin desembarcat, l'Hondius s'aprovisionarà de combustible i carregarà els subministraments necessaris al port de Santa Cruz de Tenerife, la capital illenca. A continuació, el vaixell anirà fins al port de Rotterdam, als Països Baixos, d'on és originari, amb la resta de la tripulació a bord.
Properament, es proporcionaran els detalls sobre l'arribada del vaixell a Rotterdam. El temps de navegació previst fins a Rotterdam és d'uns 5 dies.
