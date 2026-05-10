Un dels francesos evacuats del creuer amb el brot d'hantavirus ha presentat símptomes mentre volava a París
Al vaixell hi viatjaven cinc ciutadans francesos
ACN
Barcelona
Un dels cinc francesos evacuats del creuer amb el brot d'hantavirus ha presentat símptomes mentre volava a París, segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. Lecornu ha detallat que els cinc passatgers han estat posats en "aïllament estricte fins a nou avís" i estan sent atesos mèdicament. Ha indicat també que se'ls faran proves mèdiques per conèixer el seu estat de salut. El primer ministre ha explicat que aquesta nit emetrà un decret que permeti posar en marxa les mesures d'aïllament necessàries per als casos considerats contactes.
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- El projecte del tramvia Girona-Banyoles comença a fer-ne via
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Un ferit crític i tres més de diversa gravetat en un accident a les Preses
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2