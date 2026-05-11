França confirma que una passatgera evacuada de l’Hondius ha donat positiu en hantavirus
També s'ha confirmat el positiu d'un ciutadà dels Estats Units i un altre té símptomes lleus
França ha confirmat aquest dilluns al matí que la passatgera evacuada del creuer Hondius i que havia presentat símptomes de malaltia per hantavirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Ho ha anunciat a la ràdio France Inter la ministra de Sanitat, Stéphanie Rist, que també ha informat que l’estat de salut d’aquesta dona ha empitjorat durant la nit. Rist ha explicat que la pacient es troba ingressada en un hospital especialitzat en malalties infeccioses. La ministra ha assenyalat que quan l’estat d’algú empitjora amb aquest virus, la seva vida pot estar en risc, i que “aquest pot ser el cas d’aquesta persona”.
En les darreres hores, el Departament de Salut dels Estats Units també ha informat que un dels 17 passatgers nord-americans del creuer, que s'estaven repatriant, ha donat un resultat “lleument positiu” en la prova PCR del virus i que un altre presenta símptomes “lleus”.
Aquest diumenge va començar l’operatiu per evacuar els viatgers de l’Hondius, el creuer afectat per un brot mortal d’hantavirus, des del port de Granadilla de Abona, a Tenerife. Segons la primera avaluació que els responsables de sanitat exterior van fer del passatge i la tripulació, els navegants de l’Hondius continuaven asimptomàtics quan va començar-ne el desembarcament per vols de repatriació.
Sanitat diu que no tenia símptomes al vaixell
El Ministeri de Sanitat ha fet públic un comunicat en què assegura que la pacient francesa es va començar a trobar malament “durant el vol” i “no mentre es trobava al vaixell”.
Segons el Ministeri, “totes les mesures adoptades des de l’inici han tingut com a objectiu tallar les possibles cadenes de transmissió”. “En un pacient que desenvolupa febre, no seria estrany que pogués aparèixer algun cas entre els contactes estrets; precisament per això s’han aplicat totes les mesures preventives i de control de la transmissió”, apunta Sanitat.
Discrepàncies sobre el positiu nord-americà
El Ministeri també ha explicat aquest dilluns que un epidemiòleg del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties va embarcar a l’Hondius, a Cap Verd, i va analitzar tots els contactes, especialment aquells que havien tingut contacte estret amb els casos confirmats.
Es va fer una prova diagnòstica que es va enviar a dos laboratoris; en un d’ells, el resultat va ser considerat per les autoritats nord-americanes com un positiu feble, tot i que, per al Ministeri de Sanitat, “no era concloent”. La segona anàlisi va donar negatiu.
Segons Sanitat, la persona en qüestió “no presentava símptomes quan era a Cap Verd”, però “les autoritats nord-americanes han decidit tractar el cas com a positiu”.
Per aquest motiu, van sol·licitar-ne l’evacuació per separat, que es va dur a terme en una embarcació independent. Posteriorment, el Centers for Disease Control and Prevention va decidir mantenir el criteri de cas positiu i la persona es trobava en un espai aïllat dins l’avió.
Pel que fa al cas simptomàtic, el Ministeri apunta els metges del vaixell van informar que aquesta persona va presentar una tos lleu el 6 de maig, que va desaparèixer després d’aquell dia, motiu pel qual van considerar que no calia classificar-la com a cas probable. Finalment, va ser traslladada juntament amb l’altre pacient, de manera separada.
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- El Cul del Món, cuina de prop amb arrels al Marroc
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec