Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus
La víctima mortal és un ciutadà britànic de més de 90 anys i una altra cinquantena de persones han patit vòmits i diarrea
Leticia Fuentes
Nova alerta vírica a França. Unes 1.700 persones romanen confinades aquest dimecres a bord d’un creuer a Bordeus (sud-oest de França) després de la mort d’un passatger i l’aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis, segons va informar el prefecte de Gironda, en col·laboració amb l’Agència Regional de Salut de Nova Aquitània (ARS).
Les autoritats sospiten d’un brot de gastroenteritis, després que "fins a cinquanta passatgers de nacionalitat britànica i irlandesa presentessin símptomes compatibles amb una infecció digestiva aguda". "Aquests passatgers van ser atesos immediatament pel metge del vaixell i aïllats a les seves cabines", tal com van detallar les autoritats locals a través d’un comunicat.
El creuer va arribar a Bordeus procedent de les illes Shetland després de fer escala a Belfast (Irlanda del Nord), Liverpool (Regne Unit) i Brest (oest de França) i pretenia arribar el pròxim 16 de maig a les costes gallegues fent escala a Ferrol, Gijón i Bilbao. Tanmateix, la mort d’un britànic de 90 anys dilluns passat 11 de maig va obligar a interrompre el viatge i a confinar tots els passatgers, incloent-hi els més de 500 membres de la tripulació, mentre es fan proves per determinar l’origen del contagi.
"Un equip mèdic, supervisat pel servei de coordinació mèdica marítima i sota l’autoritat del prefecte marítim, ha estat enviat a bord per avaluar la situació sanitària. El departament de malalties infeccioses de l’Hospital Universitari de Bordeus està prenent mostres", van informar. Aquestes anàlisis permetran identificar amb precisió el patogen implicat, avaluar els riscos de transmissió i implementar les mesures adequades.
Possible intoxicació alimentària
Les autoritats investiguen l’origen de la intoxicació, i tot apunta que podria ser alimentària. A més, s’estan fent anàlisis complementàries davant la sospita de norovirus, tot i que en les inicials l’havien descartat.
Davant la por d’un nou brot per hantavirus, les autoritats sanitàries franceses han rebutjat qualsevol vincle que hauria causat la mort de tres passatgers del creuer MV Hondius, que viatjava d’Ushuaia, a l’Argentina, a Cap Verd. "No hi ha motius per vincular aquest brot a bord d’un creuer procedent de Belfast i Liverpool amb els casos d’hantavirus detectats al MV Hondius", van insistir.
A les seves xarxes socials, la companyia Ambassador Cruise Line va declarar que el nombre de casos havia augmentat "després de l’embarcament de passatgers a Liverpool" el 9 de maig, i va afegir que "es van implementar immediatament protocols millorats d’higiene i prevenció" al vaixell, incloent-hi "mesures reforçades de neteja i desinfecció a les àrees públiques i l’ús de desinfectants per a mans".
Què és el norovirus?
El norovirus és un virus extremadament contagiós que causa gastroenteritis aguda. Entre els símptomes destaquen els vòmits intensos, diarrea aquosa, nàusees i dolor abdominal, i aquests apareixen entre 12 i 48 hores després del contagi. En alguns casos també pot provocar febre moderada, cefalea i dolors musculars. La durada de la infecció sol ser d’entre un i tres dies. En espais tancats, el norovirus es propaga amb gran rapidesa per contacte o per aliments contaminats.
