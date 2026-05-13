Dos milions de pensionistes queden exempts del nou copagament farmacèutic
El BOE publica un reial decret que eximeix del pagament de la prestació farmacèutica ambulatòria aquells jubilats que cobrin complements a mínims
Gabriel Ubieto
El Govern eximeix totalment del copagament farmacèutic uns dos milions de jubilats. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres un reial decret que estableix les bases de la prestació farmacèutica ambulatòria i allibera del pagament tot aquell pensionista que estigui cobrant el complement a mínims, cosa que equival a uns 2,1 milions de persones, segons les últimes dades oficials. L’Executiu millora així la seva protecció al col·lectiu de jubilats, ja que fins ara només estaven exemptes del 100% del copagament aquelles persones que ingressessin una prestació pública de menys de 5.635 euros anuals. Aquest llindar es manté i s’eleva fins als 11.000 euros si la persona no està obligada a presentar la declaració de la renda.
El Govern ha justificat l’exempció del pagament de medicaments amb recepta a una part dels jubilats a causa de l’"actual context internacional", que està originant un "increment significatiu dels costos energètics i de la inflació, amb un impacte directe sobre l’economia de les llars". La ministra de Sanitat, Mónica García, va explicar en roda de premsa aquest dimarts passat una reforma que aquest dimecres ja recull el BOE i que pretén "corregir les desigualtats del sistema actual, protegeix especialment els malalts crònics amb rendes baixes i mitjanes i adapta el copagament a la realitat de moltes famílies", segons va defensar.
Un dels col·lectius més beneficiats de la reforma són els jubilats que perceben una pensió amb complements a mínims, un total de 2,1 milions de persones. Aquestes persones cobren una pensió contributiva, però el seu import queda per sota del mínim legal i necessiten que l’Estat els millori la prestació per complir amb el mínim establert per llei. És a dir, segons la seva situació personal, ingressen entre 674 i 786 euros al mes (en 14 pagues). Amb un pes important dels autònoms, que representen un 40% d’aquests dos milions de beneficiaris.
