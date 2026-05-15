Drogues, gossos policia i rellotges de 300.000 euros: l’altra cara del Festival de Cannes
Mentre les estrelles desfilen per la catifa vermella, la policia reforça els controls contra els estupefaents i els robatoris de rellotges de luxe amb agents francesos, italians i espanyols
El Festival de Cannes és un dels grans aparadors del cinema mundial, però darrere del glamur, els vestits de gala i la catifa vermella també hi ha un fort dispositiu de seguretat. Durant aquests dies, i amb la festa allargant-se cada nit fins al 23 de maig, la ciutat francesa s’omple d’actors, directors, turistes i curiosos, però també de venedors de drogues i lladres especialitzats.
En aquesta edició hi han aparegut figures com Demi Moore, el cineasta Park Chan-wook, president del jurat, i la directora Chloé Zhao. Però mentre els focus apunten cap al cinema, la policia municipal de Cannes patrulla els carrers amb gossos rastrejadors per detectar cocaïna i cànnabis entre els assistents.
Controls contra els estupefaents
Els gossos treballen sense fer distincions entre convidats de gala i visitants amb roba de platja. Un agent ho resumeix així: “El gos no fa distincions, segueix les olors, per això va ser entrenat, no té estereotips”.
L’operatiu arriba després que l’alcalde de Cannes, David Lisnard, demanés “una operació específica de lluita contra els estupefaents”. Segons ell, en un esdeveniment amb tanta gent és inevitable que hi hagi tràfic: “Quan venen 200.000 persones, és evident que hi ha tràfic. Cal lluitar contra això, i això val per a tota la població durant tot l’any. També per als festivals”.
Alguns assistents, però, no entenen la pressió policial. Un jove entrevistat per l’AFP assegura que el van controlar cinc vegades en un sol dia: “No portava els documents a sobre, però no havia fet res dolent, així que em van deixar marxar”.
El director de la policia municipal, Yves Daros, admet que els agents només poden actuar a la via pública i no en festes privades: “Com més puguem accedir a llocs privats, més eficaços serem. Però la legislació avui ens obliga a actuar només a la via pública”.
Els rellotges de luxe, l’altre gran problema
A més de les drogues, la policia també vigila els robatoris de rellotges de luxe, molt habituals durant la temporada d’estiu a la Costa Blava. Per això, els agents de Cannes treballen amb policies de Nàpols i Madrid per frenar bandes especialitzades.
El cap de la policia judicial dels Alps Marítims, Éric Antonetti, defineix aquest fenomen com “tan antic com els rellotges de luxe”. Segons explica, el 2025 el 65% dels robatoris de rellotges a Cannes provenien de delinqüència estrangera: un 25% de grups napolitans i un 40% de grups procedents d’Espanya, principalment d’Amèrica del Sud i del Magrib.
Antonetti explica que aquests grups “es desplacen des d’Espanya cometent primer robatoris en ciutats riques i després venen al festival i a la temporada estival a la Costa Blava”.
La cooperació ja ha donat resultats: els robatoris o intents de robatori de rellotges van baixar un 37%, passant de 27 casos el 2024 a 17 casos el 2025.
Un festival de luxe sota vigilància
La tensió és constant. Durant l’operatiu, la policia rep l’avís del robatori d’un Patek Philippe valorat en 300.000 euros a Saint-Tropez, en poder d’un lladre en motocicleta. La primera hora és clau, perquè si el botí arriba a Nàpols, pot ser molt difícil recuperar-lo.
El Festival de Cannes continua sent cinema, luxe i fama, amb noms com Demi Moore, Park Chan-wook i Chloé Zhao, però també mostra una cara menys visible: controls policials, gossos rastrejadors, lluita contra els estupefaents i vigilància contra els robatoris de rellotges de luxe. Durant uns dies, Cannes no només és una catifa vermella: també és una ciutat blindada.
