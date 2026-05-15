Mor un adolescent de 14 anys i un altre de 13 està en estat crític després d’un tiroteig a Nantes
La policia estudia la hipòtesi d’un atac violent vinculat al narcotràfic
Agències
Un adolescent de 14 anys ha mort i un altre de 13 continua en estat crític a conseqüència d’un tiroteig al barri de Port-Boyer de la ciutat francesa de Nantes. Diversos atacants van obrir foc per motius que s’estan investigant i, posteriorment, van fugir del lloc. La policia francesa investiga el cas com un episodi relacionat amb el narcotràfic i les disputes entre bandes.
Els mitjans francesos assenyalen que la violència associada al tràfic de drogues ha augmentat molt a Nantes durant els últims mesos, i aquest ja seria un dels nombrosos tirotejos registrats a la ciutat des de començaments d’any.
El greu succés ha tingut lloc poques setmanes després d’un altre episodi molt impactant: un atac amb ganivet en un institut on va morir una estudiant i diversos alumnes van resultar ferits.
