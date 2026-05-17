El PP revalidaria la majoria absoluta a Andalusia i el PSOE empitjoraria resultats, segons el sondeig de Canal Sur

L’enquesta atorga entre 13 i 15 diputats a Vox, entre 5 i 6 a Por Andalucía i entre 4 i 5 a Adelante Andalucía

Els candidats del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, i del PSOE, María Jesús Montero, a les eleccions d'Andalusia / ACN

ACN

Barcelona

El PP revalidaria la majoria absoluta a Andalusia amb un resultat d’entre 56 i 59 escons, segons el sondeig que ha fet públic Canal Sur passades les vuit del vespre, un cop han tancat els col·legis electorals. La majoria absoluta està situada en els 55 escons i en les eleccions del 2022, el popular Juanma Moreno va obtenir-ne 58. Per la seva banda, el sondeig atorga a la candidatura del PSOE, encapçalada per María Jesús Montero, el seu pitjor resultat històric en unes eleccions andaluses, amb una forquilla d’entre 26 i 29 escons, per sota dels 30 que tenia fins ara. L’enquesta atorga entre 13 i 15 diputats a Vox, en la línia dels 14 que tenia fins ara.

Pel que fa a Por Andalucía, el sondeig de Canal Sur li atorga entre 5 i 6 escons, mantenint els cinc actuals i millorant-ne un. Finalment, Andelante Andalucía n’obtindria entre 4 i 5, millorant els dos que té actualment al parlament andalús.

L’última dada de participació, la de les sis de la tarda, s’ha enfilat fins al 52,16%, 7,6 punts més que el 2022.

