Escàndol a Microsoft: dimiteix el seu director a Israel pel presumpte espionatge massiu a palestins
L’ús d’Azure per espiar palestins força una crisi interna a Microsoft
La situació a Gaza i Cisjordània continua marcada per la guerra, la vigilància, els bombardejos i una crisi humanitària devastadora. A la Franja de Gaza, el conflicte ha deixat desenes de milers de morts, destrucció massiva i una població civil sotmesa a una pressió extrema. Segons investigadors de l’ONU, l’exèrcit israelià ha perpetrat un genocidi a Gaza que ha posat fi a la vida de més de 75.000 persones.
Ara, a aquest escenari s’hi afegeix un nou escàndol tecnològic i polític: el director de la filial israeliana de Microsoft, Alon Haimovich, dimitirà després que s’hagi destapat que la infraestructura al núvol del gegant informàtic hauria estat utilitzada per a la vigilància massiva de milions de persones palestines a Gaza i Cisjordània.
La investigació va ser publicada l’any passat per tres mitjans: The Guardian, +972 Magazine i Local Call. Segons aquesta informació, la Unitat 8200, el cos d’espionatge d’elit de l’exèrcit d’Israel, va utilitzar la plataforma de computació al núvol Azure, propietat de Microsoft, per emmagatzemar a gran escala els registres de trucades telefòniques de civils palestins.
Aquest sistema, segons la investigació, hauria permès escoltar diàriament converses íntimes de ciutadans corrents. És a dir, no es tractaria només d’un ús militar puntual, sinó d’un mecanisme de control indiscriminat sobre milions de persones en territoris ja sotmesos a ocupació, guerra i restriccions constants.
L’escàndol va posar el focus en una pregunta delicada: fins a quin punt una gran empresa tecnològica pot acabar facilitant, directament o indirectament, eines per a l’espionatge massiu?
Microsoft obre una investigació interna
Després que esclatés el cas, Microsoft va anunciar una investigació interna per revisar les seves relacions comercials amb l’exèrcit israelià. La companyia havia de determinar si l’ús dels seus serveis vulnerava els seus propis codis ètics i les condicions d’ús de la plataforma Azure.
Aquest punt és clau perquè les condicions de servei d’Azure prohibeixen l’ús de la seva tecnologia per facilitar la vigilància massiva. Per aquest motiu, a finals de l’any passat, Microsoft va bloquejar l’accés de la Unitat 8200 als seus serveis de cloud i intel·ligència artificial.
La investigació interna ja ha conclòs, però de moment Microsoft no n’ha fet públiques les conclusions.
La dimissió d’Alon Haimovich
El diari econòmic israelià Globes va informar dilluns que Alon Haimovich i altres directius van deixar el seu càrrec a Microsoft després d’una polèmica interna a la filial israeliana vinculada a una possible vulneració dels codis ètics de la companyia.
Segons The Guardian, el paper d'Haimovich va ser crucial per connectar la filial israeliana de Microsoft amb la Unitat 8200, una de les agències d’espionatge militar més conegudes de l’exèrcit israelià. Aquesta connexió s’hauria produït després que, el 2011, el comandant de la unitat es reunís amb Satya Nadella, actual director executiu de Microsoft.
El cas és especialment sensible perquè afecta dues realitats molt delicades: d’una banda, la situació de la població palestina a Gaza i Cisjordània; de l’altra, el paper de les grans empreses tecnològiques en conflictes armats i sistemes de vigilància.
La revelació que una plataforma com Azure hauria pogut servir per emmagatzemar registres de trucades de civils palestins situa Microsoft en el centre d’un debat global sobre responsabilitat corporativa, drets humans i ús militar de la tecnologia.
La dimissió d’Alon Haimovich no tanca l’escàndol. Al contrari: obre noves preguntes sobre què sabia Microsoft, fins on arribava la col·laboració amb l’exèrcit israelià i per què una eina pensada per al núvol i la intel·ligència artificial hauria acabat vinculada a un sistema de vigilància massiva sobre milions de palestins.
