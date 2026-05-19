Israel intercepta de nou barcos de la Flotilla en aigües internacionals
Albares condemna l’assalt i exigeix que s’alliberi la dotzena d’espanyols retinguts
Mario Saavedra
Sisè assalt en aigües internacionals de l’Exèrcit d’Israel a una flota humanitària amb destinació a Gaza. Ahir, diversos vaixells de la Global Sumud Flotilla i de la Freedom Flotilla van ser interceptats per les tropes israelianes a unes 80 milles nàutiques a l’oest de l’illa de Xipre. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va confirmar que diversos espanyols estaven retinguts.
“La flotilla està integrada per 54 embarcacions amb uns 500 activistes de 35 nacionalitats. No tinc la xifra exacta d’espanyols, però seria d’aproximadament 45. Una dotzena d’activistes estan retinguts per les Forces Armades israelianes, que han iniciat la intercepció en aigües internacionals, on no tenen cap jurisdicció”, va dir en roda de premsa.
“És una nova violació del dret internacional, tot just 15 dies després de l’anterior intercepció. Condemno aquesta acció, fora de la seva jurisdicció: cap agent israelià té cap jurisdicció en aquestes aigües”, va afegir Albares. El ministre va convocar l’encarregada de negocis de l’ambaixada d’Israel a Madrid, Dana Erlich, per traslladar-li la “condemna” per l’ocorregut i exigir l’alliberament dels detinguts, que, ressalta el cap de la diplomàcia espanyola, formen part d’una flota humanitària que busca trencar el bloqueig perquè “l’ajuda a Gaza és clarament insuficient”.
A les 9.30 hores, hora peninsular espanyola, les primeres quatre embarcacions van ser “atacades i interceptades il·legalment a 250 milles nàutiques de Gaza”, segons va denunciar la Coalició de la Llibertat. “Diversos grans vaixells de guerra israelians van descarregar un gran nombre de llanxes zòdiac plenes de forces ofensives israelianes equipades per al combat”, va explicar la coalició humanitària en una nota de premsa.
A continuació, i d’acord amb les autoritats castrenses, els participants de la flotilla havien de ser traslladats a un gran vaixell de càrrega al qual la coalició anomena “barco presó” i portats al port israelià d’Ashdod.
A bord de l’embarcació Adalah viatgen quatre persones amb passaport espanyol: l’economista Santiago González Vallejo, el capità del vaixell Tomás Morate Serna, i els activistes Neus Bella Ferre i Óscar Gallego Cubillana.
Banderes europees
Aquestes embarcacions naveguen sota banderes europees, de països com França, Itàlia, Grècia, Portugal o Espanya. “S’ha sol·licitat protecció en un Mediterrani ple de vaixells de l’OTAN que haurien de defensar els ciutadans i barcos dels països membres d’atacs i segrestos pirates i contraris a la legalitat internacional per part d’Israel”, va declarar la coalició en la nota de premsa.
Les autoritats israelianes van descriure la missió humanitària com “una provocació per la provocació mateixa: una altra suposada ‘flotilla d’ajuda humanitària’ sense ajuda humanitària”.
Segons Tel-Aviv, “en aquesta ocasió, dos grups violents turcs –Mavi Marmara i IHH, aquest últim designat com a organització terrorista– participen en la provocació”. “El propòsit d’aquesta provocació és afavorir Hamàs, desviar l’atenció de la seva negativa a desarmar-se i obstaculitzar el progrés del pla de pau del president nord-americà, Donald Trump”, va afegir, al·legant que “la Franja de Gaza està inundada d’ajuda”.
A finals d’abril, l’Exèrcit israelià va interceptar desenes d’embarcacions, va detenir 175 activistes i en va traslladar dos a una presó israeliana, on van ser retinguts sense càrrecs formals durant una setmana.
Ariadna Masmitjà, embarcada en un dels vaixells de la flotilla, va atendre la premsa abans de ser interceptada. “Sabem que és un avís que en una estona nosaltres també serem interceptades”, va dir a EL PERIÓDICO a través de notes de veu. Masmitjà, coneguda com a Masmi i membre de la Intersindical Alternativa de Catalunya, defensa que no estan fent “res il·legal” i rebutja les acusacions que les seves accions ajuden Hamàs.
Hores més tard, el vaixell en què viatjava, Al-Khalasa, sota bandera britànica, va ser interceptat. També hi anava l’espanyol Javier Aparicio Lorente.
“Per lluitar contra el que està passant i per demostrar que hi estem en contra, l’única manera que tenim és posar els nostres cossos, ja que els nostres governs estan sent còmplices o estan en silenci davant el que està passant”, afegeix Masmitjà. “Qui està cometent una il·legalitat és l’Estat genocida d’Israel, que ens està interceptant en aigües internacionals en una missió humanitària”, denuncia la portaveu de la Global Sumud Flotilla a Catalunya.
Aquesta flotilla, integrada per uns 50 vaixells de la Flotilla Global Sumud, a la qual es van sumar altres naus de Turquia i Grècia, va salpar del port turc de Marmaris. “Israel ha de cessar immediatament la seva intervenció i alliberar incondicionalment els participants detinguts en la flotilla”, ha declarat el Ministeri d’Afers Estrangers de Turquia en un comunicat, condemnant la intercepció, que ha descrit com “un nou acte de pirateria”.
En diferents ciutats, incloses Barcelona i Madrid, es van convocar manifestacions per expressar el rebuig a l’acció de l’Exèrcit israelià.
Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va felicitar el comandant de la força naval israeliana que va interceptar la flotilla per la seva “feina excepcional”. “Estan fent una feina excepcional, tant en la primera flotilla com en aquesta part també, i estan frustrant eficaçment un pla maliciós destinat a trencar l’aïllament que estem imposant als terroristes de Hamàs a Gaza”, va dir al comandant de la Flota de Vaixells de Míssils de l’armada.
“Ho estan fent amb gran èxit, i he de dir també que de manera discreta i, sens dubte, amb menys publicitat de la que esperaven els nostres enemics”, va afegir.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà