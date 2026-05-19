Alerta sanitària
La República Democràtica del Congo eleva a més de 500 els casos sospitosos i a 131 les morts pel brot d’Ebola
L’OMS admet la seva alarma per la «magnitud i rapidesa» amb què s’està propagant l’actual brot
L’actual brot d’Ebola a l’est de la República Democràtica del Congo (RDC) prossegueix el seu avanç mortal. Segons l’últim balanç de les autoritats sanitàries del país, s’han registrat almenys 131 morts sospitoses i 513 casos també sospitosos d’Ebola i s’estan fent «investigacions per determinar quins estan realment vinculats a la malaltia». A Uganda, país veí, s’ha registrat una mort. No hi ha vacunes o tractament per a la soca vinculada a l’actual brot, la Bundibugyo.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) està monitorant de prop la situació i el seu director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat que les «xifres canviaran a mesura que s’ampliïn les operacions sobre el terreny», que inclouen el rastreig de contactes i les proves de laboratori. Tedros ha assenyalat, així mateix, que «s’han notificat casos en zones urbanes, com Kampala i la ciutat de Goma», la capital, cosa que implica un risc de més propagació.
A aquestes circumstàncies se suma el «moviment significatiu de població» a la zona d’Ituri a causa de l’augment de la inseguretat pel repunt del conflicte armat des de finals del 2025. Segons el director de l’OMS, «més de 100.000 persones s’han vist novament desplaçades» a la zona per les hostilitats. «Ja se sap el que significa el desplaçament durant els brots d’Ebola», ha afegit, mentre ha admès que hi ha alarma per la «magnitud i rapidesa» amb què s’està propagant l’actual brot.
«Emergència de sanitat pública» continental
L’Agència Sanitària de la Unió Africana (Africa CDC) va declarar dilluns a la nit una «emergència de sanitat pública» continental per fer front a l’epidèmia. Amb aquesta declaració es pretén «reforçar la coordinació regional, facilitar la mobilització ràpida de recursos financers i tècnics, i consolidar els sistemes de vigilància i de laboratori», va apuntar Africa CDC en un comunicat.
La taxa mitjana de letalitat del virus de l’Ebola ronda el 50%, amb els símptomes inicials, que poden aparèixer de manera sobtada, que són febre, cansament, malestar general, dolors musculars i mal de cap i de coll, seguits de vòmits, diarrea, dolor abdominal, erupcions cutànies i signes de deteriorament de les funcions renal i hepàtica.
La RDC –que el desembre del 2025 va decretar el final de l’últim brot d’Ebola al país, en aquest cas a Kasai– és considerat el país amb més experiència del món en la gestió del virus Ebola, ja que ha afrontat més d’una dotzena de brots des que es va identificar el virus el 1976, en un doble brot que va tenir un dels seus epicentres a la localitat congolesa de Yambuku, a la vora del riu Ebola, del qual va prendre el nom la malaltia. En els últims 50 anys, s’han registrat més de 15.000 morts a l’Àfrica per aquest virus.
