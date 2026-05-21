Els EUA imputen Raúl Castro per la mort de quatre nord-americans
Marco Rubio proposa a Cuba eleccions lliures i el replegament dels militars del control de l’economia a canvi d’una nova relació
Abel Gilbert
Quan falten poques setmanes perquè compleixi 95 anys en una illa a les fosques, Raúl Castro és testimoni d’un ensorrament que no estava en els seus plans: allò que durant dècades es va conèixer com la Revolució Cubana es desfà com un gelat sota l’implacable sol del tròpic.
L’obra que va tenir el seu germà Fidel Castro com a gran escultor agonitza enmig de les penúries internes derivades de l’esgotament d’un model que sempre va ser econòmicament dependent, amb l’agreujant de la pressió inèdita dels Estats Units. El Departament de Justícia ha decidit imputar Raúl Castro per la seva responsabilitat en l’enderrocament de dues avionetes civils de l’organització Hermanos al Rescate, amb seu a Miami, el 24 de febrer del 1996, en què van morir quatre cubano-americans.
La possible analogia amb el que li va passar a Nicolás Maduro salta a la vista. Sis anys enrere, sota l’anterior Govern de Donald Trump, un tribunal dels EUA el va acusar d’estar vinculat amb el narcotràfic. Va ser una de les causes que va justificar la intervenció militar del 3 de gener del 2026. Cuba no és Veneçuela, però les semblances són inocultables.
Un àudio inculpatori
Entre els fonaments de l’acusació contra l’home que es va retirar formalment dels assumptes de Govern el 2018, però que continua sent determinant en els temes clau de l’illa, hi ha un àudio del juny del 1996 en què Raúl, aleshores ministre de les Forces Armades Revolucionàries, explicaria com es va ordenar l’enderrocament dels avions: “Deia que provin de tombar-los damunt del territori, però ells entraven a l’Havana i se n’anaven... Bé, tombin-los al mar quan apareguin”. La transcripció de la cinta, d’11 minuts i 32 segons, va ser publicada dues dècades enrere pel periodista Wilfredo Cancio a El Nuevo Herald.
Paral·lelament a aquesta imputació, el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va oferir ahir a Cuba una cosa que, en principi, les seves autoritats no semblen disposades a complir: una “nova relació” bilateral precedida per eleccions lliures i un replegament dels militars en el control de l’economia. Rubio va parlar al “poble cubà” en espanyol, la llengua dels seus pares, que van anar a Miami abans del 1959, l’any del triomf revolucionari.
“La raó per la qual es veuen obligats a sobreviure 22 hores al dia sense electricitat no es deu a un bloqueig petroler per part dels Estats Units”, va afirmar. Segons el cap de la diplomàcia nord-americana, el “veritable” motiu de la falta d’electricitat, combustible i aliments és que “els que controlen el seu país han saquejat milers de milions de dòlars, però res ha sigut utilitzat per ajudar el poble”.
Al seu torn, Donald Trump va descartar que els EUA es preparin de moment per a una “escalada” militar contra Cuba i va anunciar que “aviat” farà un anunci sobre el bloqueig petroler que Washington va imposar a l’illa a mitjans de gener. “No descansarem fins que el poble de Cuba recuperi la llibertat”, va afegir. El Govern nord-americà havia establert al gener un mecanisme de pressió contra països que venguin o proporcionin petroli a Cuba.
