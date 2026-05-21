Xi i Putin censuren la política exterior de Trump i les accions a l’Iran i Veneçuela
Els presidents xinès i rus critiquen els «deslleials atacs» contra altres països, dies després del viatge del líder dels EUA a Pequín / Anuncien un acord sobre un gasoducte que passarà per Mongòlia
Adrián Foncillas
Deslleial, hipòcrita i desvergonyit. La política internacional de Donald Trump ha rebut de Xi Jinping una severa reprimenda tot just cinc dies després que el president nord-americà marxés anunciant un nou horitzó harmoniós. Tan rellevant és el fet com la companyia: Vladímir Putin. Els dirigents rus i xinès, en un comunicat oficial, han criticat amb duresa les últimes campanyes nord-americanes a l’Iran i Veneçuela. La nova “estabilitat estratègica constructiva”, el marc de relacions entre la Xina i els Estats Units que Trump va anunciar, s’assembla molt a l’anterior.
El comunicat recorda els últims conflictes i apunta el seu culpable sense citar-lo directament. Parla dels “deslleials atacs militars contra altres països, l’ús hipòcrita de les negociacions per amagar la preparació d’aquests atacs, l’assassinat de líders d’estats sobirans, la desestabilització de les situacions polítiques domèstiques i els intents de canvis de règim, i els desvergonyits segrestos de líders nacionals per processar-los”. Totes aquestes accions, continua, suposen una violació dels principis de l’ONU i del dret internacional.
Les 21 salves, els himnes interpretats per l’orquestra militar, la passejada davant les tropes i la mainada amb banderes. El protocol es va repetir una setmana després al Gran Palau del Poble, cor polític xinès, per rebre Putin. La seva visita certifica que l’harmonia de les relacions entre Pequín i Moscou sobrevola qualsevol contingència. Les guerres, les crisis energètiques o les trobades amb Trump només les enforteixen.
Les 40 trobades en les dues dècades de Putin al poder han convertit aquestes cimeres en un gènere en si mateix. El guió es recita sense temor d’avorrir l’audiència. No van faltar les crítiques a la llei de la jungla, els anhels d’un món multipolar i les reivindicacions de les seves relacions com una força de pau i estabilitat davant les convulsions. “La situació internacional està marcada per turbulències i transformacions mentre els corrents unilateralistes hegemònics són cada vegada més acusats”, va alertar Xi, en probable al·lusió al seu hoste de la setmana anterior. La coordinació estratègica entre Pequín i Moscou, va afegir, porta “calma al caos”. Tampoc va innovar Putin. Va jutjar que les relacions bilaterals “han assolit un nivell sense precedents en la història” i les va descriure com un factor d’estabilitat en la situació internacional.
Conflicte a Ucraïna
Sobre l’Iran, l’assumpte més candent, Xi va tornar a demanar diàleg. “El cessament de la guerra no admet més demores, la tornada de les hostilitats és el mínim desitjable i seguir amb les negociacions és particularment important”, va dir. No va traslladar la mateixa urgència, segons la transcripció de la premsa nacional, a la guerra a Ucraïna.
La sintonia sinorussa també resisteix les contradiccions: la Xina no ha dirigit cap a Moscou cap de les seves periòdiques crítiques als Estats Units i Israel per les seves guerres il·legals a l’Iran o Gaza. Sobre la d’Ucraïna, Pequín i Moscou demanen l’“eliminació de les causes” que la van originar, la fórmula russa que al·ludeix a l’expansió de l’OTAN.
No és habitual un calendari tan atapeït de cimeres. Per a Xulio Ríos, fundador de l’Observatori de la Política Xinesa, batega la necessitat de tranquil·litzar Rússia. “La clau és que la Xina doni garanties a Putin que l’estabilitat estratègica constructiva o el nou reinici de les relacions que van pactar Xi i Trump no perjudicarà Moscou. Va passar el mateix quan Trump es va reunir amb Putin: a Xi li va preocupar que pogués perjudicar la Xina”, assenyala. Ríos pronostica acords energètics perquè la Xina pretén potenciar el subministrament terrestre d’hidrocarburs després de la guerra a l’Iran.
Xi i Putin van anunciar un “acord general” sobre el gasoducte Power of Siberia 2. És un megaprojecte que portarà gas natural a la Xina a través de Mongòlia. Són 50.000 milions de metres cúbics anuals, el 12% del consum nacional xinès actual. L’acord ja està firmat, però no ha transcendit del pla pels desacords sobre el preu. Hi ha consens sobre la ruta del gasoducte i el mètode de construcció, ha aclarit el Kremlin, i amb prou feines “queden per resoldre alguns inconvenients”.
Putin amb prou feines va passar un dia a Pequín. Xi s’hi va referir com el seu “més vell amic”. Tots dos han compartit creps i han cuinat gyozas al vapor altres cops. És la proximitat i la química que Trump, per més que hagi omplert d’elogis Xi, mai no ha tingut.
