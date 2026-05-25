El jutge ordena analitzar el correu de "presidentezapatero" des del 2020 fins a l'actualitat
El magistrat acorda també que s’investiguin els de les seves filles i la resta d’empleats de l’empresa de totes dues, Whathefav
Ángeles Vázquez
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha ordenat analitzar el correu electrònic utilitzat per Gertrudis Alcázar, secretària de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, per parlar en nom seu. Es tracta de l’adreça presidentezapatero@presidentezapatero.com, des de la qual la persona de confiança del polític socialista es comunicava amb Cristóbal Cano, gestor de confiança de l’empresari Julio Martínez Martínez.
En la resolució, incorporada al sumari del cas Zapatero, al qual ha tingut accés El Periódico de Catalunya, el magistrat es dirigeix a les entitats que figuren com a proveïdors de serveis i allotjament de les respectives adreces de correu electrònic. En el cas de «presidentezapatero» és Acens Technologies, entitat a la qual reclama que «aporti als funcionaris de la Brigada Central d’Investigació de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció (UDEF), com més aviat millor, el contingut complet de la bústia de l’adreça de correu esmentada» entre el «20 de març de 2020 fins a l’actualitat».
El magistrat assenyala que «la informació aportada haurà de contenir la totalitat dels missatges existents a la safata d’entrada, la safata de sortida, els esborranys, els elements eliminats i qualsevol altra carpeta o classificació existent, sense distinció d’estat de lectura o marcatge, juntament amb les metadades corresponents (remitents, destinataris, dates, assumptes i arxius adjunts), a fi de garantir la preservació i disponibilitat de l’evidència digital necessària per al desenvolupament de la investigació».
El jutge Calama, que investiga el polític socialista pels delictes d’organització criminal, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i falsedat documental, també reclama informació sobre els correus utilitzats per les seves filles Alba i Laura, així com de tots els empleats de l’empresa de màrqueting de totes dues, Whathefav.
