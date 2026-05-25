Felipe González creu que "hi hauria d'haver eleccions aquest any"
L’expresident espanyol defensa la presumpció d'innocència de Zapatero
L’expresident del govern espanyol, Felipe González, creu que “hi hauria d’haver eleccions aquest any” però rebutja una moció de censura per part del PP. En una intervenció aquest dilluns a València, González també ha defensat la presumpció d’innocència de l’expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que ha admès que l’auto “el va impressionar molt”. “Ens afecta com a país, com a partit i com a persones”, ha lamentat González, que ha afegit que no veu Zapatero "amb capacitat per muntar una enginyeria financera” com la que el jutge està investigant.
