La policia va trobar gairebé un centenar de joies al despatx de Zapatero que la seva secretària atribueix a "don José Luis i doña Sonsoles"
Van ser trobades, juntament amb diversos rellotges, durant l’escorcoll practicat dimarts passat al despatx de l’expresident, on els agents també van recollir desenes d’agendes i altra documentació
Cristina Gallardo
Els agents de la unitat de delictes econòmics de la Policia Nacional van trobar gairebé un centenar de joies i rellotges en una caixa forta situada en una de les habitacions del despatx de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero al carrer Ferraz que, segons la seva secretària, Gertrudis «Gertru» Alcázar, procedia de l’habitatge «de don José Luis i doña Sonsoles», segons detalla l’acta d’entrada i escorcoll en aquestes dependències a què ha tingut accés El Periódico de Catalunya.
Entre el material recollit, collarets, polseres, braçalets, conjunts d’anell i arracades del que semblen ser pedres precioses, alguns d’ells dins de bosses amb la inscripció Presidencia del Gobierno. També es van confiscar en aquests despatxos desenes d’agendes i es va procedir a la descàrrega de l’ordinador de la secretària de l’expresident.
En entrar al despatx, que va obrir de manera voluntària la secretària de Zapatero, es va notificar l’ordre d’entrada i escorcoll també a una altra de les treballadores, Judith Laure Wells Sutton, moment en què van procedir a començar a escorcollar els cinc despatxos ocupats en aquestes oficines, que afegien tres habitacions buides, dos lavabos, office i sala de reunions.
