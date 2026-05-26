Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
marihuana Gironavagues docentsmort Begurcatalà GironaGirona FCJuana Camilión
instagramlinkedin

Accident ferroviari

Almenys quatre morts després de xocar un autobús escolar contra un tren de passatgers a Bèlgica

El ministre de Transport belga confirma que dos adolescents estan en estat crític després del xoc a un pas a nivell

Tren a Bèlgica.

Tren a Bèlgica. / Shutterstock

Beatriz Ríos

Bruselas

Almenys quatre persones han mort, entre les quals dos adolescents, després de xocar aquest dimarts un autobús escolar contra un tren de passatgers en un pas a nivell a l’altura de Buggenhout, a la regió de Flandes, al nord de Bèlgica, segons informa la premsa local.

L’accident s’hauria produït a les 8.18 h delmatí, al pas a nivell de Stationsstraat, a Buggenhout. L’autobús escolar en què viatjaven set adolescents, un acompanyant i el conductor ha sigut arrossegat per un tren de passatgers a l’intentar creuar un pas a nivell amb el semàfor en vermell.

«La furgoneta venia de Kerkhofstraat, un carrer paral·lel a la via fèrria, i va girar a l’esquerra cap a Vierhuizen, creuant la via, que estava tancada en aquell moment. La furgoneta va ser envestida per un tren que s’aproximava», ha explicat An Berger, portaveu de la Policia Federal belga a EL PERIÓDICO. Berger no ha confirmat el nombre de víctimes mortals.

El ministre de transport, Jean-Luc Crucke, ha confirmat a la cadena de televisió RTL que almenys dos adolescents haurien perdut la vida i dos més es trobarien en estat crític. També haurien mort el conductor i l’acompanyant, mentre que la resta dels menors haurien resultat ferits de diversa gravetat. En el cas del tren de passatgers, no s’haurien de lamentar víctimes.

La policia ferroviària ha conclòs les investigacions preliminars, ha explicat Berger. «La fiscalia visitarà el lloc de l’accident. Un pèrit de trànsit i el laboratori forense es troben al lloc», ha afegit la portaveu de la policia federal.

Notícies relacionades

Condol

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentat l’accident. «El meu més sentit condol a les famílies de les víctimes i als seus éssers estimats», ha dit en una publicació a les xarxes socials. «Avui, Europa s’uneix al dol de Bèlgica», ha afegit l’alemanya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
  2. El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
  3. Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
  4. Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
  5. Propietat, Cárcel, Míchel, plantilla i estadi: les grans incògnites del Girona a Segona
  6. Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
  7. El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
  8. Auxilien una parella i el seu gos després que el cotxe quedés atrapat en un bassal a la Vall d’en Bas

Almenys quatre morts després de xocar un autobús escolar contra un tren de passatgers a Bèlgica

Almenys quatre morts després de xocar un autobús escolar contra un tren de passatgers a Bèlgica

El Govern llança la segona convocatòria de la llei de barris: 200 milions ampliables fins a 400 si prosperen els pressupostos

El Govern llança la segona convocatòria de la llei de barris: 200 milions ampliables fins a 400 si prosperen els pressupostos

Girona celebra la segona edició de la festa "Posa’t la Gorra!"

Girona celebra la segona edició de la festa "Posa’t la Gorra!"

El F'Estiu de Calonge presenta una programació diversa amb més de la meitat d'entrades venudes

El F'Estiu de Calonge presenta una programació diversa amb més de la meitat d'entrades venudes

Un circuit ràpid entre els CAP i l’Hospital de Bellvitge redueix de dos anys a sis mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar

Un circuit ràpid entre els CAP i l’Hospital de Bellvitge redueix de dos anys a sis mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar

Mor un banyista a la platja Gran d’Empuriabrava

Mor un banyista a la platja Gran d’Empuriabrava

El truc d'un expert per triar la síndria més dolça: fixa’t en aquest detall abans de comprar-la

El truc d'un expert per triar la síndria més dolça: fixa’t en aquest detall abans de comprar-la

El senzill truc amb una moneda que promet millorar el senyal WiFi a tota la casa

El senzill truc amb una moneda que promet millorar el senyal WiFi a tota la casa
Tracking Pixel Contents