Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
marihuana Gironavagues docentsmort Begurcatalà GironaGirona FCJuana Camilión
instagramlinkedin

Els adolescents a Espanya, dels que més vapegen

Un 27% ha consumit cigarretes electròniques en els últims 30 dies, davant d’un 22% a la UE

Un jove amb un vapejador, en una imatge d'arxiu.

Un jove amb un vapejador, en una imatge d'arxiu. / prostooleh

Patricia Martín

Barcelona / Madrid

A Espanya s’està normalitzant el vapeig entre els adolescents i això suposa un doble risc: l’exposició primerenca a la nicotina i la falsa percepció de seguretat davant del tabac tradicional, tot i que les cigarretes electròniques poden provocar «dany pulmonar agut i greu fins i tot en persones joves sense patologies prèvies». Aquest és el missatge dels oncòlegs que integren el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP).

Els especialistes alerten que els joves espanyols vapegen més que els europeus, ja que el 49,5% dels estudiants ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada a la vida, davant del 44% de mitjana a Europa, i el 27,1% les ha consumit en els últims 30 dies, davant del 22% europeu.

Notícies relacionades

El vapeig està més estès entre les noies. Un 50,5% de les joves espanyoles l’ha provat alguna vegada, davant del 48,5% a Europa, on també és més freqüent el consum entre la població femenina. El motiu de l’expansió de les cigarretes electròniques es deu a la proliferació de dispositius d’un sol ús, de múltiples sabors, i al fet que «gran part dels continguts sobre vapeig difosos a les xarxes presenten aquests productes de forma positiva, reforçant la percepció que és una alternativa innòcua al tabac tradicional», segons doctor Bartomeu Massuti, secretari del GECP.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
  2. El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
  3. Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
  4. Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
  5. Propietat, Cárcel, Míchel, plantilla i estadi: les grans incògnites del Girona a Segona
  6. Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
  7. El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
  8. Auxilien una parella i el seu gos després que el cotxe quedés atrapat en un bassal a la Vall d’en Bas

Ni ous ni iogurt: els 7 esmorzars amb més proteïna que triomfen entre els nutricionistes

Ni ous ni iogurt: els 7 esmorzars amb més proteïna que triomfen entre els nutricionistes

Els adolescents a Espanya, dels que més vapegen

Els adolescents a Espanya, dels que més vapegen

L'Spar Girona anuncia el fitxatge de la base Juana Camilión (Estudiantes)

L'Spar Girona anuncia el fitxatge de la base Juana Camilión (Estudiantes)

Palafrugell participa en una campanya per reforçar l'ús del català en bars i restaurants del municipi

Palafrugell participa en una campanya per reforçar l'ús del català en bars i restaurants del municipi

Un cinema, un parc adaptat i 44 idees d’infants per millorar Banyoles

Un cinema, un parc adaptat i 44 idees d’infants per millorar Banyoles

La trampa invisible del metro: xiclets al braille i obstacles al terra que deixen desorientades les persones cegues

La trampa invisible del metro: xiclets al braille i obstacles al terra que deixen desorientades les persones cegues

Salt impulsa una jornada per fomentar l'emprenedoria en la cultura

Salt impulsa una jornada per fomentar l'emprenedoria en la cultura

El maig més agitat a les aules: sis vagues educatives i només 14 dies lectius sense aturades

El maig més agitat a les aules: sis vagues educatives i només 14 dies lectius sense aturades
Tracking Pixel Contents