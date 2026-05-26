Els adolescents a Espanya, dels que més vapegen
Un 27% ha consumit cigarretes electròniques en els últims 30 dies, davant d’un 22% a la UE
Patricia Martín
A Espanya s’està normalitzant el vapeig entre els adolescents i això suposa un doble risc: l’exposició primerenca a la nicotina i la falsa percepció de seguretat davant del tabac tradicional, tot i que les cigarretes electròniques poden provocar «dany pulmonar agut i greu fins i tot en persones joves sense patologies prèvies». Aquest és el missatge dels oncòlegs que integren el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP).
Els especialistes alerten que els joves espanyols vapegen més que els europeus, ja que el 49,5% dels estudiants ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada a la vida, davant del 44% de mitjana a Europa, i el 27,1% les ha consumit en els últims 30 dies, davant del 22% europeu.
El vapeig està més estès entre les noies. Un 50,5% de les joves espanyoles l’ha provat alguna vegada, davant del 48,5% a Europa, on també és més freqüent el consum entre la població femenina. El motiu de l’expansió de les cigarretes electròniques es deu a la proliferació de dispositius d’un sol ús, de múltiples sabors, i al fet que «gran part dels continguts sobre vapeig difosos a les xarxes presenten aquests productes de forma positiva, reforçant la percepció que és una alternativa innòcua al tabac tradicional», segons doctor Bartomeu Massuti, secretari del GECP.
