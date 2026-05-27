La UCO entra a la seu del PSOE al carrer Ferraz per requerir informació sobre el cas Leire Díez
Segoins 'El Confidencial', la Guàrdia Civil busca documentació sobre una possible “caixa B” del partit
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha desplegat aquest dimecres un operatiu a la seu central del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l’exmilitant socialista Leire Díez segons ha confirmat l’ACN de fonts de l’operatiu i de l'Audiència Nacional. Les mateixes fonts apunten que l’operatiu s’ha limitat al requeriment d’informació i no s’ha produït un registre de la seu. L’actuació s’emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, dirigit pel jutge Santiago Pedraz.
