Singapur aixeca una muralla gegant sota el mar per construir el port automatitzat més gran del món
Una obra colossal per dominar el comerç marítim
Singapur vol fer un pas de gegant per continuar sent un dels grans centres logístics del planeta. El país asiàtic ha començat a construir una enorme muralla submarina amb 227 blocs gegants de formigó per aixecar el futur Tuas Port, que aspira a convertir-se en el port automatitzat més gran del món.
L’obra, impulsada per les autoritats de Singapur i vinculada a l’Autoritat Marítima i Portuària de Singapur, busca resoldre un problema molt concret: la falta d’espai. Singapur és un dels països més petits del món en superfície, però també un dels punts més importants del comerç marítim internacional. Per això, en lloc de créixer cap a l’interior, el país vol guanyar terreny directament al mar.
Una paret submarina de 9 quilòmetres
El projecte preveu enfonsar al fons marí 227 grans blocs de formigó, coneguts com a caissons. Cada peça té una mida aproximada equivalent a un edifici de deu plantes i servirà per formar una paret marítima de 9,1 quilòmetres de longitud.
Aquesta megamuralla submarina permetrà crear nou terreny artificial sobre el mar i protegir les futures instal·lacions del port dels corrents i de l’onatge. Els blocs s’ompliran parcialment amb materials de llast per garantir-ne l’estabilitat al fons oceànic.
El port funcionarà gairebé sense persones
El futur Tuas Port no només impressiona per les dimensions, sinó també per la tecnologia. Quan estigui acabat, previsiblement el 2040, ocuparà més de 1.300 hectàrees, l’equivalent a més de 3.000 camps de futbol.
La infraestructura podrà gestionar fins a 65 milions de contenidors l’any i funcionarà pràcticament sense intervenció humana. El port incorporarà grues automatitzades, vehicles autònoms sense conductor i sistemes digitals capaços de coordinar les operacions en temps real.
L’objectiu és reforçar la posició de Singapur com a potència logística mundial. El país ja és un punt clau del transport marítim, però necessita ampliar capacitat per continuar competint en el comerç global.
A més, el nou port servirà com a banc de proves per a noves tecnologies d’automatització, intel·ligència artificial i gestió portuària. La intenció és que aquests sistemes es puguin exportar més endavant a altres ports internacionals.
La seva construcció s’allargarà fins al 2040
Amb aquesta obra colossal, Singapur no només vol construir un port més gran. Vol aixecar el port més avançat del món sota una idea tan ambiciosa com espectacular: crear una nova frontera logística directament sobre el mar.
