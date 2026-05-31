Una Colòmbia polaritzada acudeix a les urnes per decidir entre aprofundir l'experiència d'esquerres o un canvi radical
Iván Cepeda, el candidat oficialista, lidera els sondejos, que vaticinen una segona volta a finals de juny amb l’ultradretà Abelardo de la Espriella
Abel Gilbert
Més de 41,4 milions de colombians tenen aquest diumenge l’oportunitat de decidir qui serà el nou president a partir de l’agost i fins al 2030. Les eleccions no es podien sostreure d’una lògica de la polarització que ha marcat aquests anys. Per això la contesa s’ha convertit en una controvèrsia sobre l’era de Gustavo Petro que incidirà en el resultat d’aquesta primera volta electoral. La seva popularitat és del 49%. Les enquestes prèvies al tancament de campanya auguren una segona instància electoral el 21 de juny entre Iván Cepeda, el candidat que reivindica l’obra del primer Govern d’esquerres en la història colombiana, i l’ultradretà Abelardo de l’Espriella. L’abanderat del Pacte Històric tindria una intenció de vot que oscil·la entre el 37% i el 44%. Cepeda hauria d’arribar al 50% dels sufragis per imposar-se aquest diumenge. Els analistes creuen que això seria una gesta política fora dels càlculs de totes les consultores. De la Espriella s’ha consolidat com el seu rival, però Paloma Valencia, la representant de la dreta tradicional que encarna des de començaments de segle l’expresident Álvaro Uribe, també s’aferra a la possibilitat miraculosa de desplaçar-lo i reunir darrere seu tot l’espectre conservador.
El fort antagonisme entre l’esquerra i les diferents formes de dreta ha restat competitivitat als vuit participants més dels comicis. «Les enquestes també reflecteixen el debilitament del centre polític. Candidatures com les de Claudia López i Sergio Fajardo no superen el 4% en els mesuraments», va assenyalar la revista Cambio. Aquesta línia divisòria també ha generat altres reagrupaments. Segons l’analista León Valencia, «la por que va produir l’ascens a les enquestes de la nova dreta, liderada per Abelardo de l’Espriella, amb aquest accent populista i radical, van empènyer l’agrupament de tota l’esquerra». La pregunta que es respondrà amb el pas de les setmanes té a veure, en cas de segona volta, amb les probabilitats de Cepeda de reunir més adhesions que la confluència de les expressions dretanes. Necessitaria inexorablement tendorablement tendir una mà als partits de centre que van ser devorats per la polarització.
Rerefons violent
No tot el país batega el ritu institucional de la mateixa manera. L’abundància de paraules enceses i l’exaltació de la «mà dura» tenen un altre rerefons inquietant que també podria deixar la seva marca en aquesta contesa on la violència és molt més que un recurs verbal, especialment lluny dels grans districtes urbans. Segons la Missió d’Observació Electoral, almenys 386 municipis enfronten la pressió de grups armats, especialment al Cauca, el Catatumbo, el Baix Cauca antioqueño i a la vall del Cauca. Allà, la població és objecte d’amenaces, restriccions de mobilitat i «pressions directes sobre les seves preferències polítiques». Mentrestant, un grup de diverses oenagés agrupades a l’Espai de Cooperació per a la Pau (ECP), va emetre dies enrere una alerta contundent sobre els perills que ronden la competència a les urnes. «Hi ha una escalada de violència i control social que implica coerció a l’exercici de la democràcia electoral».
Colòmbia ha arribat a aquests comicis sota l’impacte durador de l’assassinat d’un precandidat presidencial de la dreta, Miguel Uribe Turbay, de 39 anys. Si bé l’atemptat va tenir lloc el juny del 2025 i la defunció va passar dos mesos després, va estendre una capa d’angoixa en una societat que ha experimentat en el passat recent episodis luctuosos en sèrie. L’acord de pau entre l’Estat i les FARC, el 2016, va posar fi a un conflicte armat de mig segle, però va estar lluny d’apaivagar el llenguatge de les armes. La Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP) creada pel mateix pacte subscrit a l’Havana ha registrat que 460 exguerrillers van ser assassinats fins a mitjans del 2025. En el que va del 2026, l’Institut d’Estudis per al Desenvolupament i la Pau (Indepaz) ha computat l’assassinat de 55 líders socials i defensors de drets humans, un crim cada 48 hores. Durant l’any passat es va arribar a 187 fets de la mateixa naturalesa letal.
Petro va intentar assolir la ‘Pau Total’ amb tots els protagonistes de la violència, les romanències de les FARC, l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN), paramilitars i narcotraficants. Totes aquestes formacions de vegades es juxtaposen i no se sap qui és qui, en especial quan està en joc el negoci de la droga i el control de territoris. Els esforços del Govern per aturar l’onada de sang no van estar a l’altura de les expectatives si es té en compte que el Clan del Golfo, el grup narco més gran d’aquest país, tenia 4.000 integrants el 2022, a l’assumir Petro, i en el present es calcula que són almenys 10.000 malgrat els cops que va rebre de part de l’Estat.
La taxa d’homicidis es va situar entre 25,6 i 25,8 per cada 100.000 habitantsel 2025 segons la Policia Nacional. Aquesta xifra va suposar un lleu increment d’un punt respecte del 2024. El Centre d’Estudis per a l’anàlisi de conflictes (CERAC) estima que el 70% dels homicidis es produeixen per enfrontaments entre criminals. El més greu és que l’extorsió es va quintuplicar i el segrest es va triplicar. Tots aquests fets constitueixen el caldo de cultiu de la plataforma programàtica de les candidatures de dreta. Tant De la Espriella com Valencia consideren imperatiu canviar per complet l’actual política de seguretat de Petro i llançar-se a una ofensiva sense contemplacions contra tota forma de delinqüència. El model salvadorenc de Nayib Bukele flota en l’aire de les seves propostes.
Denúncies de frau
Els colombians voten sense que s’hagi aclarit per complet un altre fantasma, agitat pel mateix Govern: el de possibles irregularitats. El Pacte Històric ha alertat sobre les garanties del software d’escrutini i ha apuntat contra les empreses privades Thomas Greg, ASD, Indra i JAHV McGregor, assenyalades en el passat per fallades en la traçabilitat dels vots i errors que van modificar resultats. El mateix Petro va cridar l’atenció sobre aquests eventuals riscos i va arribar a parlar d’un «frau gran».
La Procuradoria General de la Nació va sol·licitar a la Comissió d’Acusacions de la Cambra de Representants un informe detallat sobre aquestes denúncies, però per acusar el president de participació indeguda en política enmig de la contesa. La Registraduría Nacional de l’Estat Civil, encarregada de la identitat dels ciutadans i l’organització de les eleccions, va rebutjar en les vigílies de la contesa qualsevol anomalia. «Cal acceptar els resultats», va demanar el registrador Hernán Penagos. «La democràcia no pot costar a Colòmbia morts i destrucció».
