Més de 400 detinguts i set policies ferits durant les celebracions del PSG a França
Es van produir aldarulls i saquejos en una quinzena de ciutats franceses
EFE
Un total de 416 persones han estat detingudes a França, de les quals 283 a París, segons va anunciar el ministre de l’Interior, Laurent Nuñez, després dels disturbis registrats durant les celebracions per la victòria del PSG a la Lliga de Campions.
El titular d’Interior va informar, a més, que set agents de policia van resultar ferits, un d’ells de gravetat a la ciutat d’Agen, amb un traumatisme cranioencefàlic, i va qualificar els incidents d’“absolutament inacceptables”.
Es van produir aldarulls i saquejos en una quinzena de ciutats franceses, especialment a Rennes, Estrasburg, Clermont-Ferrand i Grenoble, però va ser París la ciutat que va registrar els disturbis més greus.
La Prefectura de París va xifrar en 20.000 els aficionats que es van reunir als Camps Elisis de París per celebrar la final entre el PSG i l’Arsenal, però els aldarulls es van reproduir en múltiples punts de la ciutat, i fins i tot van arribar a bloquejar temporalment un punt de la principal via de circumval·lació de la capital.
Greus disturbis també el 2025
L’any passat, quan el PSG va guanyar la seva primera Champions, hi va haver greus disturbis en diversos punts de França: dues persones van morir i gairebé 200 van resultar ferides, entre elles un policia que està en coma. Només a París es van produir 500 detencions.
Per evitar episodis com els del 2025, les autoritats franceses han posat en marxa un dispositiu de seguretat reforçat. S’han desplegat a tot el país 22.000 policies i gendarmes, dels quals 8.000 van estar a París i a la seva àrea metropolitana.
Les celebracions d’aquest diumenge es mantenen
Malgrat els disturbis ocorreguts ahir a la nit a la capital, les celebracions en honor dels jugadors i del cos tècnic del PSG, amb el trofeu, que tindran lloc aquest diumenge al Camp de Mart, es duran a terme segons el previst, segons el ministre de l’Interior.
“No hi ha cap possibilitat de cancel·lar les celebracions”, va afirmar Nuñez. “Serà un esdeveniment diferent”, va apuntar.
S’espera que aquest diumenge es congreguin 90.000 persones al Camp de Mart, als peus de la Torre Eiffel —que aquesta nit es va il·luminar amb els colors del club—, dins d’un perímetre de seguretat, amb controls de seguretat a l’entrada.
També està previst que el president francès, Emmanuel Macron, rebi aquest diumenge els jugadors del PSG i el seu equip tècnic liderat per l’espanyol Luis Enrique, flamants campions de la Champions —la segona que aconsegueixen de manera consecutiva— després d’imposar-se en la tanda de penals a l’Arsenal en la final de Budapest.
En un comunicat, l’Elisi va informar que l’equip arribarà a l’Elisi a les 18.10 hora local —16.10 GMT—. Poc després, a les 18.45 hores, Macron farà una declaració pública sobre la gesta del PSG.
“A pocs dies de la Copa del Món del 2026, aquest èxit posa de manifest l’excel·lència del futbol francès i corona el compromís de tot un club i dels seus aficionats”, va indicar en el seu comunicat l’Elisi, que va destacar l’“esforç i el talent de tots els jugadors, així com la feina del cos tècnic liderat pel senyor Luis Enrique”.
Prèviament, Macron havia felicitat el PSG per la seva segona Lliga de Campions. “Una nova estrella brilla sobre París! Enhorabona al PSG, que fa somiar tot Europa. França n’està orgullosa”, va declarar a les seves xarxes socials.
