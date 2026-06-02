Política migratòria
Centres de deportació, més de dos anys de detenció, sancions...: les claus de l’acord que endureix encara més la política migratòria de la UE
La nova regulació dona als governs europeus la possibilitat d’arribar a pactes amb tercers països per expulsar persones que hagin arribat a Europa de manera irregular
Beatriz Ríos
El Consell de la Unió Europea, que representa els 27 governs del bloc, i el Parlament Europeu van arribar dilluns passat a un acord sobre la nova regulació europea de retorns, que permetrà crear centres a tercers països per deportar persones migrants que hagin rebut una ordre d’expulsió, i permetrà detenir-les durant més de dos anys.
La UE ha fet aquest setmana un pas més en l’enduriment de les seves polítiques migratòries. Malgrat que les arribades irregulars continuen baixant, un 26% el 2025 segons dades de la Comissió Europea, i augmenten les deportacions, un 28% l’any passat, el percentatge més alt de l’última dècada, l’objectiu del bloc continua sent fer cada vegada més difícil a les persones migrants arribar i, sobretot, quedar-se en territori europeu, i accelerar les expulsions.
Aquest és l’objectiu de la nova llei de retorns que el Consell i el Parlament han segellat aquest dilluns. Entre les qüestions que aquesta negociació havia de resoldre hi havia el reconeixement de les ordres d’expulsió a tota la UE, perquè tots els països siguin responsables d’executar-les tot i que no les hagin emès. També quina seria la data d’entrada en vigor de la legislació, que els governs volien retardar dos anys.
Amb l’objectiu d’accelerar les expulsions, quan les autoritats decideixin que una persona no té dret a residir en territori europeu, aquesta decisió vindrà acompanyada d’una ordre d’abandonar el territori de manera immediata o en un espai de temps definit. Si no volen enfrontar-se a sancions, hauran de cooperar.
Quan els països considerin que no ho estan fent, hi ha risc de fuga o suposen «un risc per a la seguretat», la nova legislació contempla períodes de detenció de fins a dos anys i mig. Aquesta ordre de detenció podrà ser emesa tant per una autoritat administrativa com judicial. La llei planteja en qualsevol cas alternatives a la detenció com vigilància electrònica o una mena de fiança.
Originalment, la proposta de la Comissió excloïa d’aquesta possibilitat menors no acompanyats o famílies. No obstant, l’acord entre l’Eurocambra i els governs endureix encara més les normes i obre la porta que també ells puguin ser detinguts «com a últim recurs» i «durant el període més breu possible».
L’objectiu de la llei és, per damunt de tot, accelerar les deportacions. Per aconseguir-ho, Brussel·les va obrir la porta a la creació de centres de deportació per a persones en situació irregular que hagin rebut una ordre d’expulsió a tercers països. Aquest dilluns, els governs i l’Eurocambra han pactat fer-ho possible.
A la pràctica, dependrà dels governs. La llei simplement ofereix la base legal perquè els països que ho considerin puguin enviar a un tercer país les persones que es trobin il·legalment a la UE i hagin rebut una ordre definitiva d’expulsió, sobre la base d’un acord o conveni celebrat bé bilateralment o bé del bloc, del qual hauran d’informar la resta de països i l’Executiu.
Aquests acords només es podran celebrar «amb tercers països que respectin els drets humans, el dret internacional i el principi de no devolució». Alguns països com Alemanya, els Països Baixos, Àustria, Dinamarca i Grècia ja treballen per crear aquest tipus de centres. El mes de març passat, els ministres d’Interior d’aquests cinc països es van reunir per explorar vies. En aquesta reunió va participar també el mateix comissari de migració, Magnus Brunner.
L’Executiu comunitari va optar per una regulació davant una directiva, cosa que implica que les normes seran exactament les mateixes als 27 països de la UE. I aquestes normes seran més dures per als que es neguin a acceptar l’ordre d’expulsió, com denegant-los subsidis o incentius per al retorn voluntari, o imposant-los la prohibició temporal o fins i tot permanent en cas que suposin un risc de tornar a entrar en territori comunitari.
A més, per millorar la coordinació entre països, les «ordres europees de retorn» seran accessibles per a les autoritats dels Vint-i-set a través d’un sistema d’informació, a tot l’espai Schengen, que permet la llibertat de moviment entre la majoria de països de la UE. Les autoritats podran decidir en aquest cas si n’emeten una de nova o reconeixen l’original, una cosa que podria acabar sent obligatori en el futur.
Una altra de les qüestions que aquesta negociació havia de determinar era l’entrada en vigor de la llei, que alguns governs volien retardar fins a dos anys. Finalment, bona part de les mesures entraran en vigor de forma immediata de seguida que el Consell i el Parlament aprovin el text final, com la creació de centres de retorn, mentre que les que requereixin una preparació prèvia ho faran 12 mesos després de la seva publicació.
L’acord ha sigut possible en gran mesura a causa del gir a la dreta en la política nacional i europea. La posició tant de l’Eurocambra, que van pactar els partits d’extrema dreta, conservadors i populars europeus, com del Consell, és molt més dura que la proposta original de la Comissió. Mentrestant, elsgrups socialistes, dels Verds i l’Esquerra van mirar de frenar sense èxit el procés legislatiu.
El text final és el resultat d’una negociació que s’ha allargat durant gairebé un any. Ara, tant els governs europeus com el mateix Parlament l’hauran d’aprovar formalment perquè pugui entrar en vigor. Ho farà previsiblement gairebé en paral·lel amb el Pacte Migratori, que està en marxa des d’aquest mes de juny.
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros