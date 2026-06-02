La UE preposicionarà prop de 800 bombers en zones d'alt risc d'incendi en països com Espanya, Portugal o Grècia
La Comissió Europea té a punt 22 avions i 5 helicòpters per ajudar en cas de focs forestals
La Comissió Europea ha presentat aquest dimarts el pla per respondre a la temporada d'incendis forestals d'enguany. Davant l’augment del risc arreu d'Europa, l'executiu comunitari ajudarà a finançar i coordinar el desplegament de bombers, avions i experts en emergències a través del Mecanisme de Protecció Civil de la UE. Concretament, Brussel·les ha informat que un total de 777 bombers de 14 països europeus seran "preposicionats estratègicament" en zones d’alt risc de Xipre, Grècia, Itàlia, França, Espanya i Portugal. Paral·lelament, 22 avions i 5 helicòpters de la flota de la UE estaran preparats per donar suport immediat en cas d'incendi.
"Quan els incendis amenacen les comunitats, Europa respon unida. Els bombers preposicionats en zones d’alt risc d’arreu d’Europa abans que es produeixi el desastre permetran ajudar allà on calgui. Juntament amb la nostra flota d’avions i helicòpters antiincendis, i amb experts treballant les 24 hores del dia, estem convertint la solidaritat europea en acció. Quan cada minut compta, estar preparats salva vides, protegeix els mitjans de vida i preserva el nostre entorn", ha fet valdre la comissària europea de Gestió de Crisis, Hadja Lahbib.
Segons ha indicat la Comissió Europea, és el nivell de preposicionament de bombers més elevat des de la posada en marxa del programa el 2022.
"Com que les temporades d’incendis són cada cop més llargues, primerenques i destructives, la Comissió Europea vol garantir que hi hagi més bombers, avions i experts disponibles per reforçar els serveis nacionals allà on el risc sigui més elevat", ha fet valdre l'executiu comunitari.
Més enllà dels recursos, la Comissió Europea també donarà suport als estats membres en les tasques de coordinació. En aquest sentit, durant tota la temporada d’incendis, experts del Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències de la UE, operatiu les 24 hores del dia, supervisaran els riscos i donaran suport als desplegaments mitjançant anàlisis meteorològiques i científiques.
El centre reforçarà el seguiment amb experts addicionals en incendis forestals dels estats membres i països participants, així com amb especialistes provinents de les col·laboracions de la Comissió Europea amb institucions científiques.
A més, en el marc del pla per donar resposta a la temporada d'incendis d'aquest any, el Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals proporcionarà previsions contínues del risc d’incendi, mentre que serveis satel·litaris europeus com Copernicus oferiran cartografia d’emergència i anàlisis geoespacials per ajudar en la presa de decisions sobre el terreny.
A llarg termini, la Comissió Europea ja va anunciar l'any passat que treballa en la posada en marxa -prevista pel 2026- d'una base europea contra incendis a Xipre per reforçar la preparació i la capacitat de resposta davant incendis forestals tant a Europa com al sud del Mediterrani.
Quan sigui operativa, la base podrà allotjar el preposicionament de sis avions i també acollirà formacions i exercicis per a professionals de protecció civil amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques.
La flota de la UE per aquesta temporada d'incendis desplegarà recursos a més d'una desena d'estats membres. A Espanya, s'instal·laran dos avions amfibis mitjans, mentre que a França quatre avions i un helicòpter, i a Portugal dos avions lleugers.
Brussel·les ha recordat que, a través del Mecanisme de Protecció Civil de la UE, els països afectats per incendis forestals podran sol·licitar assistència operativa quan les capacitats nacionals es veuen desbordades.
"Els bombers d’arreu del nostre continent comparteixen una mateixa missió: protegir les persones, les llars i els boscos. Com a part de la nostra operació més gran fins ara, gairebé 800 bombers seran preposicionats allà on el risc sigui més alt, amb avions europeus preparats per desplegar-se en qualsevol moment. Això és la solidaritat europea en acció", ha fet valdre la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
