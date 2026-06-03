CAS LEIRE DÍEZ
L’UCO afirma que l’actuació de la trama de Leire Díez buscava «protegir el PSOE, el Govern i el seu president»
Els agents revelen «l’existència d’un grup de persones que, durant un període de temps determinat, comprès almenys entre els anys 2024 i 2025, hauria portat a terme un conjunt d’actuacions sospitosament delictives»
Tono Calleja Flórez
Un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil afirma que l’actuació de la trama de Leire Díez buscava «protegir el PSOE, el Govern i el seu president», Pedro Sánchez. Els agents basen aquesta conclusió en l’anàlisi efectuada de les proves, que els ha permès determinar «l’existència d’un grup de persones que, durant un període de temps determinat, comprès almenys entre els anys 2024 i 2025, hauria portat a terme un conjunt d’actuacions suposadament delictives».
I la finalitat d’aquestes activitats, completa l’UCO, «hauria sigut protegir els interessos posats en joc en virtut d’una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE, i, directament o indirectament, a certs membres del Govern o al seu president».
Els agents destaquen que, com a conseqüència d’una sèrie de fets en les causes judicials que afecten els socialistes i els seus dirigents, Cerdán va convocar una reunió a la seu del PSOE ubicada al carrer Ferraz a la qual, entre d’altres, va assistir Juan Manuel Serrano Quintana i Juan Manuel Serrano, que segons els agents «va ser partícip i coneixedor de l’evolució de l’activitat desplegada, i va rebre consultes provinents de Leire Díez», que s’encarregava de coordinar en gran manera el desenvolupament de la seva activitat, fent-ho sota les directrius de Santos Cerdán.
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood