Aviació
Col·lapsa el tren d’aterratge d’un Boeing 787 de Lufthansa a l’aeroport de Frankfurt
L’avió va resultar danyat mentre es trobava estacionat en una porta d’embarcament de l’aeroport alemany
Jose Real
Un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa va patir danys després que col·lapsés el tren d’aterratge mentre es trobava estacionat en una porta d’embarcament de l’aeroport de Frankfurt, a Alemanya.
L’aeronau afectada, amb matrícula D-ABPQ, va resultar malmesa arran de l’incident ocorregut a les instal·lacions aeroportuàries.
Vol cancel·lat
Com a conseqüència del succés, el vol LH450, previst per a aquest dijous, va ser cancel·lat.
Les imatges difoses a les xarxes socials mostren l’avió inclinat cap a la part frontal després del col·lapse del tren d’aterratge, mentre romania al costat de la passarel·la d’embarcament.
De moment, no han transcendit les causes de l’incident i tampoc s’ha confirmat oficialment si hi ha hagut persones ferides.
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