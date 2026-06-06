Mig milió de persones acompanya Lleó XIV en el primer gran acte del Papa a l'Estat
El pontífex anima els joves a ser generosos i a deixar de banda les aparences: “Sigueu humans, de carn i ossos”
ACN
Lleó XIV ha rebut aquest dissabte el primer bany de masses del seu viatge apostòlic a l'Estat en una trobada amb joves d'entre 14 i 20 anys a la plaça de Lima de Madrid. 500.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, l'han acompanyat en una vigília d'oració en què el pontífex ha animat els joves a ser generosos i a seguir el camí de l'Evangeli davant “les pobreses materials i espirituals del nostre temps”. “Sí, sigueu humans: homes i dones de carn i ossos. No aparences, sinó rostres fiables”, ha dit abans de recordar-los que la fe cristiana “és un estil de vida que es concreta en la caritat”. Es preveu que diumenge encara assisteixi més gent a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Cibeles.
Després d'una visita a un centre d'acollida i acompanyament per a persones sense llar, el Papa ha participat en un acte multitudinari que ha combinat actuacions musicals, el rés del rosari davant la Verge de l'Almudena, la benedicció eucarística, una peça del musical Samaritano de Godspell d'Antonio Banderas i un diàleg amb joves.
L'arribada de Lleó XIV ha estat un dels moments més esperats de la jornada. Com ja havia fet aquest migdia, el pontífex ha recorregut un tram del passeig de la Castellana en papamòbil abans d'accedir a l'escenari instal·lat a la Plaza de Lima, als peus de l'estadi Santiago Bernabéu.
Durant el trajecte ha saludat els assistents, molts dels quals portaven banderes espanyoles, pancartes i mocadors amb els colors del Vaticà, i també ha beneït desenes de nadons.
En la seva intervenció, el Papa ha advertit els joves contra una societat excessivament pendent de la imatge i de l'èxit personal. Els ha encoratjat a construir relacions autèntiques i a no ser "presoners del temps que passa" ni de les "modes".
Adverteix sobre el soroll de les xarxes
En aquest marc, també ha animat els joves a expressar el que senten i a buscar "la veritat" a través del silenci i l'oració. "Moltes coses i veus de les xarxes ens enganyen i ens diuen mentides; busqueu sempre la veritat", ha dit. A més, els ha recordat que "ningú està sol buscant Jesús" i els ha animat a formar una família.
L'acte ha servit per evidenciar la capacitat de mobilització de la visita apostòlica. Madrid ha rebut durant les darreres hores milers de fidels procedents de diferents punts de l'Estat i també de diversos països europeus, molts dels quals s'han allotjat en parròquies, escoles i pavellons habilitats per a l'ocasió.
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