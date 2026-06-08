Espanya pressiona Brussel·les per garantir que la maleta de mà sigui gratuïta als avions
El Consell de la UE i el Parlament Europeu tenen fins al 15 de juny per arribar a un acord sobre la reforma del reglament de drets dels passatgers
Sara Ledo
Espanya pressiona Brussel·les perquè l’equipatge a la cabina dels avions sigui gratuït. Aquesta és la línia vermella de l’Executiu de Pedro Sánchez en la negociació de la reforma del reglament sobre drets dels passatgers aeris, que el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu han d’acordar abans del 15 de juny, segons ha avançat aquest dilluns el ministre de Transports, Óscar Puente, a l’arribar a la capital europea per participar en la reunió de ministres del ram.
«Hi ha hagut un acostament. Jo crec que s’està treballant per, de cara a aquest 15 de juny, veure si és possible salvar l’acord. Ens hem acostat molt a la proposta en què s’està treballant, però hi ha un obstacle en aquest moment que per a nosaltres no és salvable, que és el tema dels equipatges de cabina. Veurem si som capaços de trobar una redacció que ens permeti estar còmodes i poder arribar a l’acord, però en aquest moment aquest és el punt en què Espanya no pot mostrar la seva conformitat», ha afirmat Puente.
El reglament de drets dels passatgers, data de l’any 2004, és la normativa que protegeix els usuaris de transport aeri davant cancel·lacions, retards o problemes amb l’equipatge. En cas de no arribar a un acord, el viatger seguirà sota el paraigua de les regles actuals. I tot i que per a Espanya la línia vermella és la maleta de mà, un dels principals esculls de la negociació és el temps de retard que dona dret a una indemnització.
Fins al moment, un retard de més de tres hores dona dret a indemnització per part de la companyia aèria. Però amb la reforma, segons les últimes propostes, aquest llindar pujaria a quatre o fins i tot sis hores, cosa que deixaria sense compensació més del 60% dels passatgers que avui sí que la reben, segons alerta la Federació de Consumidors i Usuaris (CECU). A més, la reforma també planteja retallar les indemnitzacions, al rebaixar la compensació mínima de 250 euros a 83 euros, un 67% menys.
I tot i que el ministre no ha avançat quina està sent la proposta final de l’acord, ha defensat que la redacció actual de la reforma sobre temps d’indemnització es basa en uns termes «bastant raonables i bastant acceptables». «Crec que seria una bona solució si s’arribés a un acord en relació amb aquests temes per als passatgers», ha afegit.
Llarga discussió
La qüestió de l’equipatge de mà ve de lluny i ha enfrontat Espanya amb la Comissió Europea, que va obrir un procediment d’infracció després de les sancions imposades pel Ministeri de Consum a diverses aerolínies per cobrar suplements per l’equipatge de mà. I el cas és que la normativa actual és difusa sobre aquesta qüestió perquè manté que els usuaris tenen dret a portar un equipatge de mà gratuït en cabina, però no indica què s’entén per equipatge de mà. Les aerolínies consideren que és un paquet petit, com un bolso o un maletí, mentre que el Govern defensa que es tracta de la tradicional maleta de rodes (coneguda com a ‘trolley’, en anglès).
Preguntat per aquesta qüestió, Puente ha afirmat que ha abordat la infracció a Espanya en «infinitat d’ocasions» amb el comissari europeu de Transports, Apostolos Tzitzikostas. L’última vegada, en una reunió a Xipre, i la postura d’Espanya, «és clara», segons el ministre, que va citar el seu col·lega de Consum, Pablo Bustinduy, i es basa a defensar «el dret dels passatgers a portar un equipatge en cabina que sigui suficient».
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