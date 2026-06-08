Sanitat destinarà nou milions d'euros per finançar preservatius per a joves d’entre 16 i 22 anys
El 2024 es van notificar més de 93.000 casos d’ITS, i es va arribar als nivells més alts en més d’una dècada
Nieves Salinas
El Ministeri de Sanitat destinarà més de nou milions d’euros per finançar preservatius per a joves d’entre 16 i 22 anys, una mesura que s’implementarà el 2027. Així ho ha anunciat aquest dilluns el departament que dirigeix Mónica García que, a més, ha donat a conèixer que les dades de les infeccions de transmissió sexual (ITS) a Espanya mostren una «tendència ascendent sostinguda» des de començaments de la dècada del 2000, que el 2024 va arribar a un dels nivells més elevats.
Durant aquest exercici, es van notificar més de 93.000 casos de les quatre ITS principals sotmeses a vigilància: infeccióper ‘Chlamydia trachomatis’ (la més freqüent), gonorrea, sífilis i limfogranuloma veneri (LGV), fonamentalment en homes.
Full de ruta
Són dades que ha donat a conèixer Sanitat aquest dilluns després de la ‘Jornada de sensibilització i actualització en matèria d’infeccions de transmissió sexual (ITS)’, una trobada en la qual s’ha presentat l’Informe de Vigilància Epidemiològica 2024 i el Full de Ruta 2026-2030 per abordar el creixement sostingut d’aquestes patologies al país.
Una trobada que ha sigut clausurada per la ministra Mónica García, que ha parlat de «xifres rellevants» en incidència d’ITS que responen a una «realitat complexa». L’estratègia s’ha elaborat a partir de l’anàlisi de l’evolució epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Espanya realitzat pel Centre Nacional d’Epidemiologia (CNE) de l’Institut de Salut Carles III (ISCIII).
Dels més de 93.000 casos de les quatre ITS principals sotmeses a vigilància, 41.918 van correspondre a infecció per ‘Chlamydiatrachomatis’ –la més comuna–, que va registrar un augment del 19,6% en el període 2016-2024.
Adults joves
A més, d’infecció gonocòccica (gonorrea) es van notificar 37.257 casos, cosa que suposa una taxa de 76,63 per 100.000 habitants i un increment anual del 28,9% entre el 2020 i 2024. La sífilis va arribar als 11.930 casos, amb una tendència ascendent del 19,4% entre 2021 i 2024, i de linfogranuloma veneri (LGV) es van notificar 1.996 casos, concentrats majoritàriament en homes.
La majoria dels diagnòstics es produeixen en adults joves, amb una afectació superior en homes que en dones en totes les ITS, a excepció de la clamídia
La majoria dels diagnòstics es produeixen en adults joves, amb una afectació superior en homes que en dones en totes les ITS, a excepció de la clamídia, on la proporció de dones menors de 25 anys «és elevada».
Primer kit d’autopresa
Davant aquesta situació, la ministra ha assenyalat que l’increment dels diagnòstics respon a «una combinació de factors», entre els quals canvis en els comportaments sexuals i en les formes de relació, així com en la millora de la vigilància epidemiològica i de l’accés a les proves diagnòstiques.
El ‘Full de ruta 2026-2030’ estableix una estratègia integral alineada amb les recomanacions de la Comissió Europea, assenyala Sanitat. Entre les mesures «més ambicioses», ha dit la ministra, el 2027 Sanitat destinarà més de nou milions per finançar preservatius per a joves d’entre 16 i 22 anys.
A més, s’ha autoritzat el primer kit d’autopresa de mostres a Espanya, que facilita el diagnòstic d’ITS fora dels entorns clínics convencionals; es prioritza el control de la gonorrea multiresistent davant el risc d’aparició de soques que comprometin els tractaments actuals i es reforça el dret a la protecció de la salut per a persones estrangeres. També s’impulsa la capacitat diagnòstica en l’atenció primària.
Que vagin a menys
La ministra ha definit l’estratègia per als pròxims anys com «un document ambiciós que busca ampliar les actuacions del Ministeri davant les ITS; és a dir, busca anar a més perquè les ITS vagin a menys». L’objectiu general d’aquestes accions és impulsar l’eliminació del VIH i les ITS com a problema de salut pública per a l’any 2030, remarca el ministeri.
La ministra ha remarcat la importància de les campanyes de prevenció per «visibilitzar que les ITS existeixen i que poden estar més a prop del que pensem»
Durant la jornada, celebrada a Sanitat, s’ha presentat la nova campanya de prevenció: ‘Les ITS són on menys esperes: protegeix-te i disfruta’, una iniciativa que busca conscienciar sobre la presència real d’aquestes infeccions en la vida quotidiana.
La ministra ha remarcat la importància d’aquesta acció per «visibilitzar que les ITS existeixen i que poden estar més a prop del que pensem». El missatge central de la campanya recorda que aquestes infeccions no es limiten a una població, edat o context específics, i emfatitza que protegir-se «està a les mans de totes i tots». La campanya, que es desenvolupa des d’una visió positiva de la sexualitat, aspira a aconseguir «un abast massiu».
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