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Instagram i Facebook cauen: reporten errors a Espanya i altres països

Les xarxes, segons aquests informes, presenten diversos errors de càrrega, entre els quals problemes per iniciar sessió

Les icones de Facebook, WhatsApp i Instagram en una pantalla de mòbil.

Les icones de Facebook, WhatsApp i Instagram en una pantalla de mòbil. / ARUN SANKAR / AFP

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EFE

EFE

Girona

Les xarxes socials de Meta Instagram i Facebook estan experimentant aquest divendres problemes a Espanya, des d’aproximadament les 15.30 hores, tot i que la incidència s’ha ampliat també a altres països.

Així ho indiquen els usuaris, que estan reportant errors a Downdetector, servei que a través del seu web segueix el rastre mundial digital. L’aplicació WhatsApp també ha registrat incidències durant aquest divendres al migdia.

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Les xarxes, segons aquests informes, presenten diversos errors de càrrega, entre els quals problemes per iniciar sessió.

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