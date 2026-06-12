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Cas Zapatero

Zapatero, imputat per contraban i delicte fiscal després de la taxació de les joies trobades al seu despatx

Els joiers taxen en aproximadament 1,3 milions d’euros el centenar de joies confiscades al despatx de Zapatero

El jutge ja té la taxació de les joies trobades al despatx de Zapatero

El jutge ja té la taxació de les joies trobades al despatx de Zapatero / EPE

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Cristina Gallardo

Madrid

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat obrir una peça separada del cas Plus Ultra per investigar José Luis Rodríguez Zapatero per delictes fiscal i de contraban en relació amb les joies trobades en el registre practicat el 19 de maig a la seva oficina al madrileny carrer de Ferraz, l’origen de les quals «en aquests moments no està justificat» i el valor de les quals ha sigut taxat de forma preliminar en 1.323.915 euros.

En una interlocutòria donada a conèixer aquest divendres, el magistrat acorda comunicar la imputació a Rodríguez Zapatero sobre aquest nou assumpte perquè pugui exercir el seu dret de defensa, mentre assenyala la declaració per aquests fets per al mateix dia per al qual ja estava citat a la peça principal del denominat cas Plus Ultra, això és, els pròxims 17 i 18 de juny.

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