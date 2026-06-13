Trump preveu signar l'acord amb Iran aquest diumenge i anuncia la reobertura immediata d'Ormuz
El president dels EUA assegura que el règim iranià "ja no vol una arma nuclear"
ACN
El president dels EUA, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte a la tarda que preveu signar aquest diumenge un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Ormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president Trump assegura que "està previst" que l'acord se signi aquest diumenge, i "immediatament després de la seva signatura, l'estret d'Ormuz està obert a tothom". Segons el president, l'actual acord és "exactament el contrari, un mur contra qualsevol arma nuclear". De fet, diu que "l'Iran ja no vol una arma nuclear, ni en tindrà cap, ni mitjançant la compra, el desenvolupament o qualsevol altra forma d'adquisició".
Trump ha dit que l'anterior acord signat per l'expresident Barack Obama va ser "un camí fàcil, bonic i suau cap a una arma nuclear, que l'Iran hauria tingut fa sis anys i que hauria utilitzat molt abans".
Per últim, diu que "a diferència" de l'anterior acord, els EUA no pagaran diners en efectiu a l'Iran, i que "en el moment oportú, quan tot estigui en calma", els EUA aniran a buscar la "pols nuclear", enterrada a les profunditats de les muntanyes de granit "enfonsades" fa mesos gràcies als bombarders B-2. Després la barrejaran i la destruiran, ja sigui a l'Iran mateix o als EUA.
Per la seva banda, el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, preveu que el pacte es pugui formalitzar "en les pròximes 24 hores". "Estem més a prop d'un acord de pau que mai. Amb la finalització probablement esperada en les 24 hores vinents, el Pakistan es prepara per a la signatura electrònica de l'acord de pau immediatament després, seguida de converses a nivell tècnic la setmana que ve", ha informat Sharif en un missatge a X. "Estem convençuts que aquest acord de pau històric constituirà una base sòlida per a una pau duradora", ha continuat el primer ministre del Pakistan.
"Volem agrair als EUA i a la República Islàmica de l'Iran el seu compromís continuat durant les negociacions, i estenem el nostre agraïment sincer als nostres germans de la regió pel seu suport", ha reblat Sharif. Hores més tard, el portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, Ismail Baghaei, ha rebaixat l'optimisme i ha assegurat que la firma de l'acord de pau es retarda "i no serà diumenge", segons ha informat la premsa local. Baghaei ha precisat que no es pot descartar la possibilitat que el pacte es firmi "en els pròxims dies", però ha receptat cautela a l'hora de fixar una data concreta.
Segons el portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, el document entre els EUA i l'Iran "es concentra en el final de la guerra i no tracta, de moment, la qüestió nuclear".
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