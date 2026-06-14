Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran amenaça de trencar les negociacions amb els EUA després del bombardeig d’Israel contra Beirut
L’ala dura del règim es resisteix a cedir i alliberar l’estret d’Ormuz perquè perdria capacitat de pressió
Laura Puig
Donald Trump està entossudit que aquest diumenge, dia del seu 80è aniversari, es signi l’acord preliminar entre els EUA i l’Iran per posar fi a la guerra a l’Orient Mitjà. Així ho va anunciar la vigília en la seva xarxa Truth Social després que el Pakistan, mediador entre els dos països, assegurés que el document es rubricaria en 24 hores. No obstant, Teheran continua mostrant reticències i ha avisat que encara no ha pres una «decisió final». A aquests dubtes de la República Islàmica s’hi ha afegit l’atac d’aquest diumenge d’Israel contra Beirut que ha fet que el cap de l’equip de negociadors i president del Parlament iranià, Mohamed Baguer Ghalifab, amenacés de trencar els contactes en curs amb els EUA.
«La República Islàmica encara no ha pres ni anunciat la seva decisió final respecte al protocol d’acord proposat durant les negociacions», ha apuntat aquest diumenge l’agència de premsa iraniana Fars, que ha citat «una font ben informada pròxima a l’equip negociador» del país persa. «Les autoritats competents estan examinant acuradament les dimensions polítiques, legals i tècniques de l’assumpte», ha afegit Fars, pròxima a la Guàrdia Revolucionària.
Si bé és cert que per primera vegada el règim admet que hi podria haver un acord –divendres, el ministre d’Exteriors, Abbas Araghchi, va assegurar que s’està «més a prop que mai» d’aconseguir-lo–, dirigents de l’ala dura sembla que estan oposant resistència, ja que, segons l’agència France Presse, consideren que el protocol no respon als interessos de l’Iran i el privaria de la seva capacitat de pressió sobre l’estret d’Ormuz. L’agència Fars va informar aquest dissabte d’una protesta davant l’oficina del ministre d’Exteriors a Mashad, la segona ciutat de l’Iran, corejant lemes contra Araghchi. A més, dos membres del Parlament van criticar en intervencions un potencial acord i van carregar contra el cap de la diplomàcia.
Un dels punts del memoràndum d’entesa filtrat per l’Administració dels EUA i remarcat per Trump en el seu últim missatge decreta l’obertura total de l’estratègic pas marítim, pel qual abans del seu bloqueig transitava el 20% de la producció mundial de cru i gas.
«Respectar els compromisos»
Entre les demandes de l’Iran hi ha un cessament de les hostilitats d’Israel al Líban, en la qual cosa Trump està d’acord i, de fet, ho ha exigit a Benjamin Netanyahu. No obstant, el primer ministre israelià manté l’ofensiva i aquest mateix diumenge ha ordenat el bombardeig dels suburbis del sud de Beirut, bastió de la milícia xiïta Hezbol·là –un dels grups aliats de l’Iran a la regió, junt amb Hamàs a Gaza o els houthis del Iemen–, fet ha causat almenys dos morts i ha posat en perill les negociacions entre Washington i Teheran. Diumenge passat, un altre bombardeig contra Beirut va desencadenar 24 hores d’atacs creuats entre Israel i l’Iran.
Segons el parer del principal negociar de l’Iran, l’«agressió» de Tel-Aviv contra els suburbis de la capital libanesa «han demostrat una vegada més que els EUA no tenen la voluntat o la capacitat per respectar els seus compromisos». «Si no tenen ni la voluntat ni la capacitat per complir els seus compromisos, no té sentit parlar de continuar per aquest camí», ha afegit Ghalifab en un missatge publicat a X, amb referència a les converses per arribar a un acord de pau.
Cautela de Teheran
El principal motiu de la resistència o cautela de Teheran és l’experiència acumulada en les seves relacions amb Washington, segons ha explicat Abas Aslani, investigador principal del Center for Middle East Strategic Studies, a Al-Jazeera. Els Estats Units han atacat l’Iran dues vegades en un any mentre estaven enmig de negociacions: el juny de l’any passat, quan van iniciar la guerra de 12 dies, i en el conflicte actual. A més, Aslani ha recordat que la situació interna a l’Iran també influeix en les converses després «dels assassinats d’alts caps i una guerra, fet que ha complicat la comunicació i significa que es necessita més temps del que seria necessari».
En aquest context, una delegació de Qatar, un altre dels països que està participant en els esforços de mediació, ha arribat aquest diumenge a Teheran per «examinar els últims avenços relacionats amb el procés diplomàtic», segons Tasnim, una altra agència de notícies iraniana. Qatar sembla que està coordinat amb els Estats Units «per ajudar a facilitar la finalització de l’acord», ha assegurat una font oficial amb coneixement de la situació.
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