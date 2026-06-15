Reobertura d'Ormuz, pausa en el programa nuclear i desbloqueig de fons: els detalls de l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units
El pacte, aconseguit amb la mediació de Qatar i el Pakistan, es firmarà aquest divendres, 19 de juny, a Ginebra
Andrea López-Tomàs
El món espera el final del conflicte entre l’Iran i els Estats Units. Després de l’anunci d’acord per part del president nord-americà Donald Trump aquest diumenge, els detalls es comencen a concretar. Aquest divendres 19 de juny tindrà lloc una firma de l’acord mediat per Qatar i el Pakistan entre les dues grans potències a la ciutat suïssa de Ginebra. Segons Trump, això posarà fi a mesos de guerra entre els Estats Units, Israel i l’Iran i suposarà la reobertura immediata de l’estret d’Ormuz una vegada que es completi la firma, ja que encara és necessari desminar l’estret. Malgrat l’oposició israeliana a cenyir-se a l’acord, el ministre d’Afers Exteriors de l’Iran, Abbas Araghchi, ha demanat que Israel aturi tots els atacs contra el Líban.
Els mitjans iranians han revelat alguns dels detalls de l’acord. Segons l’agència de notícies semioficial Mehr, el programa de míssils de l’Iran i el seu suport als seus aliats regionals han quedat exclosos de les negociacions i no formen part del pacte. El memoràndum d’entesa tindria 14 punts que inclouen un alto el foc immediat i permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, l’alliberament de 24.000 milions de dòlars en actius iranians congelats durant 60 dies de negociacions, amb la meitat dels fons disponibles abans de l’inici de les converses. Teheran reafirmaria el seu compromís, en virtut del Tractat de No Proliferació Nuclear, de no desenvolupar armes nuclears i reobriria l’estret d’Ormuz en un termini de 30 dies, segons els termes establerts per l’Iran.
Mehr afirma que l’acord inclou un pla per a la reconstrucció de l’Iran valorat en aproximadament 300.000 milions de dòlars, i el compromís de Washington de retirar les seves forces de les zones que envolten l’Iran i a no interferir en els seus assumptes interns. També se suspenen les sancions a la venda de petroli iranià i un procés de negociació de 60 dies centrat en la qüestió nuclear i el maneig del material nuclear enriquit. La navegació a l’estret d’Ormuz es reprendrà en qüestió de dies després que Trump anunciés que aquesta via marítima clau, que ha estat sota un bloqueig iranià de facto, s’obrirà a tot el trànsit marítim divendres, i després que Teheran assenyalés que el bloqueig naval nord-americà als seus ports s’aixecarà immediatament. Segons Trump, l’estret serà completament gratuït.
Risc al Líban
Qatar, que ha actuat com a mediador durant tot aquest procés al costat del Pakistan, ha anunciat que el seu equip està duent a terme trobades separades amb oficials dels Estats Units i l’Iran a Doha durant aquesta setmana per resoldre diferències crítiques i finalitzar el text. Teheran està venent la consecució de l’acord com una victòria per a l’Iran, i també com l’inici d’un període de negociació llarg i complex. El quarter general central de l’Exèrcit iranià, Khatam a l’Anbiya, ha emès un comunicat compartit per l’agència de notícies oficial IRNA, en el qual ha elogiat el «poble iranià, resilient i orgullós, i als seus valents fills que formen part de les poderoses forces armades del país». Els militars «van demostrar amb contundència que els humiliats enemics nord-americans i sionistes no tenen més remei que acceptar la derrota i rendir-se». Mitjans amb presència a l’Iran afirmen que entre la població civil creix la sensació d’optimisme i escepticisme, una barreja d’esperança i alleujament.
Tot i així, el president nord-americà està rebent molts elogis de membres del seu propi Partit Republicà al Congrés, que qualifiquen aquest acord d’històric i afirmen que portarà estabilitat global i seguretat als Estats Units. El ministre d’Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha parlat per telèfon amb els seus homòlegs d’Egipte, l’Iraq i Turquia posant èmfasi en la necessitat de posar fi immediatament a l’agressió d’Israel i al que va descriure com a «atacs desestabilitzadors contra el Líban», segons el seu canal de Telegram. Els altres tres ministres d’Exteriors han acollit amb satisfacció «els esforços diplomàtics per aconseguir l’estabilitat i la seguretat a la regió». Aragchi també ha mantingut converses amb el seu homòleg japonès, mentre el món celebra l’acord aconseguit després de gairebé quatre mesos de conflicte que ha paralitzat l’economia mundial.
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