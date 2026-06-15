Els Estats Units maten el 'Niño Guerrero', un dels delinqüents més buscats de Sud-amèrica
La mort va ser anunciada pel president del país nord-americà, Donald Trump, a la seva xarxa Truth Social
Abel Gilbert
"Un atac militar ràpid i letal". Héctor Rustherford Guerrero Flores, més conegut com a Niño Guerrero, era el líder de l’organització criminal transnacional Tren de Aragua. Els EUA havien ofert una recompensa de cinc milions de dòlars. El Comando Sud el va trobar al sud-est veneçolà, on, va informar Donald Trump, va ser abatut des de l’aire en una operació coordinada "estretament" amb "els nostres amics" de Veneçuela. "Estem col·laborant molt bé", va dir el magnat republicà sobre les seves relacions amb la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez.
"Com a resultat, els terroristes de Tren de Aragua ja no tenen refugi segur a Veneçuela ni en cap altre lloc i, sota el meu lideratge, trobarem aquests despietats assassins i capos de la droga on sigui i els enviarem a les profunditats de l’infern, que és on pertanyen", va afegir.
El comunicat del Govern interí va ser més sobri: una "operació combinada" entre organismes de seguretat de Veneçuela i dels Estats Units al sud-est de l’Estat de Bolívar va permetre "desarticular" estructures de la "delinqüència organitzada" que operaven a la zona. Llavors van tenir lloc "enfrontaments amb integrants" d’aquestes bandes i va ser "neutralitzat" el seu principal cap. "Felicitem la feina de tots els funcionaris i organismes de seguretat i institucions que han participat en aquesta exitosa operació", s’assenyala.
L’Administració provisional va reafirmar alhora el seu "compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada" i va assegurar que "continuarà adoptant les mesures necessàries per garantir la pau, la tranquil·litat i la protecció del nostre poble".
L’episodi té diverses arestes polítiques que no només expliquen el paper de Washington a Veneçuela després del 3 de gener d’aquest any, quan un comando especial va segrestar Nicolás Maduro, sinó la política de l’Administració escapçada respecte a Tren de Aragua, una organització nascuda en una presó d’aquest país per després adquirir caràcter transnacional i expandir-se especialment cap al sud de la regió i fins i tot a Espanya sobre la base de les activitats extorsionadores i el negoci de la droga.
"Una de les organitzacions terroristes més sanguinàries del planeta", va qualificar-la Trump, que havia agitat el seu fantasma tant per criticar la política migratòria del seu antecessor, Joe Biden, com preparar les condicions que van desembocar en la intervenció militar a Caracas, cinc mesos enrere.
Estructures estatals
Abans d’aquest episodi que almenys va provocar cent morts, i va partir pel mig la història veneçolana, Diosdado Cabello, el ministre de Justícia i Seguretat, assegurava que Tren de Aragua no existia en aquest país perquè havia sigut eliminat. La història d’aquesta organització comprometia, no obstant, a algunes estructures estatals. El Niño Guerrero i els seus socis havien controlat la presó de Tocorón a l’Estat d’Aragua. Allà havia erigit una mena de ciutadella amb una discoteca i camp d’esports, un zoològic i una piscina. El 2023, el Govern va decidir posar fi a aquells dies d’autonomia. El dispositiu de reconquesta del Tocorón va involucrar milers de funcionaris que, quan hi van entrar, van descobrir el previsible: el Niño Guerrero s’havia esfumat.
El vídeo que Trump va incloure en el seu missatge a Truth Social ha ofert nous indicis del paper tutelar dels Estats Units a Veneçuela. Aquestes imatges es van conèixer pocs dies després que el general Dan Caine, cap de l’Estat Major Conjunt de les Forces Armades dels EUA, visités Caracas per reunir-se amb integrants del Govern provisional. Poc després, helicòpters de les Forces Armades de Veneçuela van fer un enclavament miner de Las Claritas, al mateix Estat de Bolívar on s’amagava el Niño Guerrero, a prop de la frontera amb el Brasil i Guyana. L’operació sembla formar part d’un intent d’expulsar Tren de Aragua, a qui es considerava inexistent, d’una zona on l’extracció d’or i altres minerals s’ha d’ajustar a les noves condicions habilitades per la reforma de la llei de mines que permet l’entrada d’inversors estrangers.
El Niño Guerrero va néixer el 2 de desembre de 1983. Com es va escapar del Tocorón el 2012, va ser capturat un any després i va tornar a esfumar-se de les mans de les forces de seguretat el 2023, enmig d’un dispositiu d’enormes proporcions, continua sent un misteri. El criminal complia una sentència de més 17 anys que li va ser imposada el 2018 per haver comès 12 delictes, entre ells homicidi intencional i ocultació d’arma de guerra.
Acusació d’assassinat
Segons InSight Crime, el Niño Guerrero estava al capdavant de Tren de Aragua des d’aproximadament el 2015. L’organització ja funcionava abans en aquest Estat, però Héctor Rustherford Guerrero Flores va assegurar que milloraria "les condicions de vida per als residents", a l’estil de Pablo Escobar a la Colòmbia dels anys 80. Un any després, el Niño Guerrero es va presentar davant d’un jutjat a Maracay, on va ser acusat de diversos assassinats, robatoris a residències, tinença d’armes, tràfic de drogues. El febrer del 2018, Guerrero va acceptar els delictes que li van imputar i va ser condemnat a 17 anys de presó. La vida de sultà que feia a la presó es va desenvolupar sense més obstacles fins que va esdevenir escàndol internacional i el Govern de Maduro es va veure obligat a intervenir en l’assumpte.Segons InSight Crime, el ‘Niño Guerrero’ estava al capdavant del Tren de Aragua des d’aproximadament 2015. L’organització ja funcionava des d’abans en aquest estat, però Héctor Rustherford Guerrero Flores va assegurar que milloraria "les condicions de vida per als residents", a l’estil de Pablo Escobar a la Colòmbia dels anys 80. "Un any després, ‘Niño Guerrero’ es va presentar davant d’un jutjat a (la ciutat de) Maracay, on va ser acusat de diversos assassinats, múltiples robatoris a residències, port d’armes, tràfic de drogues [...] El febrer del 2018, Guerrero va acceptar els delictes que se li van imputar i va ser condemnat a 17 anys de presó", assegura InSight Crime a la seva web. La vida del sultà que portava a la presó es va desenvolupar sense més obstacles fins que va esdevenir escàndol internacional i el Govern de Maduro es va veure obligat a intervenir en l’assumpte.
Cabello es va vantar del desmantellament de la banda. Els organismes de seguretat de l’Estat veneçolà van publicar a les xarxes socials una imatge amb fotografies de Guerrero, el nom i número de document d’identificació, així com els delictes pels quals era buscat: homicidi, segrest i terrorisme. El Govern va assenyalar que coordinava amb Colòmbia, l’Equador, el Perú i Xile una "operació de recerca, persecució i captura" de fugitius del centre penitenciari, malgrat que no va arribar a especificar el nombre de pròfugs.
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